Législatives : Yewwi out…Les trois coalitions qui vont talonner Benno

De g à dr: Ousmane Sonko, Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Sheikh Alassane Sène

Avec l’élimination de la liste titulaire de Yewwi Askan Wi, ce sont trois coalitions qui vont se partager les voix de l’opposition. Les coalitions emmenées par Pape Diop de Bokk Gis Gis Liggeey, AAR Sénégal de Thierno Alassane Sall et Naatangue Askan Wi de Sheikh Alassane Sène vont se partager les voix de l’opposition et seront les principales formations de l’opposition parlementaire ? Cela signifie que la prochaine Assemblée nationale ne verra pas Yewwi Askan Wi de Sonko et Khalifa Sall.

Une configuration inédite se profile à l’Assemblée nationale au sortir des prochaines élections législatives qui se déroulent le 31 juillet prochain. Ce qui déjoue tous les pronostics des observateurs les plus avertis qui, il y a quelques mois, parlaient d’une Assemblée nationale où serait fortement représentée la coalition Yewwi Askan Wi. Surtout qu’au sortir des élections locales qui venaient de se dérouler durant le mois de janvier 2022, Yewwi Askan Wi avait fortement secoué la mouvance présidentielle, en réussissant à faire tomber dans son escarcelle, certaines grandes villes, notamment Dakar, Guédiawaye, Thiès, Ziguinchor, Bignona…

Seulement, du fait de certaines maladresses et certaines erreurs commises par elle, la coalition Yewwi Askan Wi a vu sa liste nationale de titulaires être recalée pour ces élections législatives. C’est sa liste nationale de suppléants qui est alignée aux élections législatives. Ce qui réduit les chances de cette coalition d’être présente massivement à l’Assemblée nationale. La faute donc à Yewwi Askan Wi, et une aubaine pour les autres coalitions de l’opposition qui au départ, étaient présentées comme de simples outsiders.

Ces coalitions commencent à attirer l’attention des électeurs. Ce sont des coalitions qui généralement prônent la tenue d’élections législatives apaisées. Un discours qui rassure les Sénégalais. Surtout que ce sont des coalitions qui se présentent devant les électeurs en brandissant des programmes de campagne. Contrairement à Yewwi Askan Wi qui opte pour des propos de campagne remplis de haine et de dénigrements. Cette coalition ne doit s’en prendre qu’à elle-même, si ses chances se trouvent réduites avec ces élections législatives. C’est elle-même qui a créé toutes les conditions de sa propre débâcle qui s’annonce.

La coalition Bokk Gis Gis Liggeey conduite par l’ancien Président du défunt Sénat sous le régime de Me Abdoulaye Wade se distingue par un discours plein de responsabilité. Bokk Gis Gis Liggeey s’est démarqué dès le début de Yewwi Askan Wi appelant même les Sénégalais à refuser de se faire impliquer à travers des manifestations de rues dont ils seront les premiers à payer les conséquences.

Un discours pour la tenue d’élections apaisées. Voilà ce qu’appelle la coalition Aar Sénégal dirigé par Thierno Alassane Sall, Thierno Bocoum, Ibrahima Dème, Dr Abdourahmane Diouf et autres. Ce qui ne saurait surprendre les observateurs. La plupart des acteurs qui composent cette coalition, sont connus pour leur esprit républicain. Ils ne peuvent qu’en tirer des gains politiques. Les Sénégalais se démarquent de plus en plus de tout discours prônant la violence.

Il en est de même de la coalition Naatangue Askan Wi de Sheikh Alassane Sène qui est en train de mener une bonne campagne. Les Sénégalais rêvent de voir au sortir de ces législatives, une Assemblée nationale où le niveau des débats sera plus relevé, car les insultes, invectives, bagarres…seront bannies. Et c’est ce à quoi, on a de fortes chances d’assister.

Une Assemblée nationale avec un Yewwi Askan Wi faiblement représenté, les autres coalitions de l’opposition présentes massivement, ce sont des débats d’idées que l’on va assister. Les Sénégalais se sont toujours insurgés de la faible qualité des débats à l’Assemblée nationale. L’occasion leur est offerte de rompre cette fois avec ce type d’Assemblée nationale.

La Rédaction de xibaaaru