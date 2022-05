Youssou Ndour et TFM insultent Macky…Regardez vous-mêmes

Une image qui frise l’abomination. Le président de la République du Sénégal rabaissé et humilié par une télévision devant des millions de téléspectateurs. Cela s’est passé sur la Télé Futurs Médias (TFM) qui est regardée par des millions de téléspectateurs surtout aux heures d’audience. Le président de la République humilié à la télé par des journalistes. C’était hier lors de la rencontre entre le président Macky Sall et les Young Leaders…

100 jeunes africains issus de plus de 30 pays du continent noir et évoluant dans divers secteurs d’activités, ont été reçus par le chef de l’état dans le cadre du programme phare de la French-African Foundation qui récompense des jeunes âgés 28 à 40 ans porteurs de projets ou de solutions au service de leur communauté. C’était précisément au palais de la République que les lauréats de la promotion 2021 du programme ont été reçus par le chef de l’État qui est le parrain de cette promotion, à côté de son homologue français Emmanuel Macron.

Toutes les télés ont fait le déplacement pour couvrir l’évènement. Et parmi ces médias, se trouve la TFM du chanteur planétaire, roi du Sabakh, Youssou Ndour. Il faut quand même préciser que Youssou Ndour est l’ancien ministre du tourisme et de la culture de Macky Sall avant de devenir ministre conseiller à la Présidence de la République. Et sa télé est un levier important dans la promotion de son patron et président de la République…Mais ces derniers temps, avec la montée en puissance de l’opposition radicale et l’approche des législatives, You et sa télé paniquent.

On ne sait plus qui est qui dans l’espace médiatique. Des journalistes s’affrontent sur les différents plateaux, chacun pour défendre un politicien et d’autres pour le crucifier. Tous les Sénégalais savent que les télés Walf TV et Sen TV roulent pour l’opposition tant les chroniqueurs et les analystes attaquent sans masque le président et ses alliés de Benno bokk Yaakaar. On sait aussi que la RTS qui est la télévisons de service public n’a d’yeux que pour le président Macky Sall et ses ministres.

Mais les télés 2STV et TFM essaient de jouer aux équilibristes. 2STV de l’homme-Média El Hadj Ndiaye reste toujours constant dans sa ligne éditoriale impartiale. Mais tel n’est pas le cas pour Youssou Ndour et son Groupe Futurs Médias (GFM) qui navigue selon les marées. Si l’opposition monte, GFM tangue à gauche. Et si le pouvoir émerveille, GFM revient à droite. Et ça s’était bien avant les émeutes de mars 2021. Depuis lors tout a changé.

Les journalistes de la Télé Futurs Médias (TFM) comme pris de panique sont carrément à gauche et pourtant ce sont eux qui ont été victimes des émeutiers qui saccageaient pour soutenir le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko. Et voilà ces mêmes journalistes dont les voitures et les locaux ont été incendiés par les jeunes en furie, qui font la part belle à Sonko et crucifient le président Macky Sall.

Des rumeurs ont fuité sur l’état des relations entre Macky Sall et son ministre-conseiller Youssou Ndour qui jouerait à un double jeu. Des journalistes et chroniqueurs de sa télé massacrent le président dans des émissions comme Jakaarlo et après se retrouvent comme par « enchantement » et « engagement » dans les rangs de l’opposition pour combattre le président et ses alliés dans la course aux Législatives.

Et ces rumeurs sont vérifiées par les agissements de la télé de Youssou Ndour. Pas une semaine sans un couac de la télé à l’encontre du président Macky Sall. Et hier c’était l’apothéose des attaques contre Macky Sall. Une insulte vue par des millions de téléspectateurs. Ce que xibaaru vous montre s’est passé en plein journal de 20h présenté par notre consœur Sarah Cissé. Le président Macky est présenté comme un Secrétaire général d’un syndicat de nettoiement…Regardez la copie d’écran.

Dans les réseaux sociaux, des Sénégalais ont fustigé le manque de professionnalisme de nos confrères de la TFM comme s’il n’existait pas de correcteurs dans cette télé…

