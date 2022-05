Pape Kane : « l’idéologie de la famille nationaliste socialiste est d’anéantir Karim Wade »

Après avoir observé ou exercé plus de 10 années de médisance sur l’opposition légitime, pour le compte d’une « opportuniste » opposition pour laquelle certains théorisaient récemment Une unité de toute l’Opposition et qui en douce déroulait ses conditions pour empêcher cette Utopie ; n’est-ce pas hypocrite d’attendre maintenant pour demander à ceux qui se faisaient lyncher de s’abstenir de rendre la pareille à leurs agresseurs d’hier ?

Il faudra ainsi bien farfouiller pour espérer retrouver une once d’honnêteté intellectuelle chez certains donneurs de leçons, tellement la Ruse est devenue leur pratique courante dans ce pays. Car il y’a toujours quelque chose de dissimulé derrière chaque acte posé ou parole prononcée.

D’où l’interrogation cruciale à savoir si notre problème est politique ou Sociologique ?

Bref tout ce qui est anormal ailleurs peut être normalisé ici :

Une République où chaque prise de parole est précédée d’une démonstration d’appartenance mystique que pour paraître pieu devant les gens.

Un pays où les gens font passer leur « Partiotisme » (aimer son parti plus que son pays en le démontrant par des actes) pour du Patriotisme.

Une cité où les alertes d’activistes sont toutes sous-tendues par la partisanerie et ou enrobées avec des ambitions politiques personnelles.

Une contrée où des « religieux« sont capables de qualifier l’activité politique d’impie tout en n’hésitant pas plonger dans le marécage politique.

Une population qui accepte d’être endoctrinée, en connaissance de cause, par des « politicons » (usurpateurs encagoulés) qui posent des actes politiques grotesques dans l’intention de ravir la place aux politiciens. Je ne sais pas s’il faut s’en glorifier ou en avoir honte ou en éclater de rire ?

En tout état de cause, je détourne mon regard d’une part, de cette association « Démoncratique », au sein de laquelle on retrouve un maire meurtrier (Ndiaga Diouf) et un autre de mœurs légères, qui se sont entourés de mystificateurs, d’ultra-nationalistes, de sociopathocialistes, de « toumalnalistes », de souvenaine(s) transhumante(s) … ; qui condense cette escroquerie idéologique que certains osent appeler coalition politique.

Et d’autre part de cette alliance de profiteurs de la république, au sein de laquelle se sont regroupés des renégats, des renieurs, des faussaires en passeports diplomatiques et en faux billets, et autres énormités politiques.