Pape Malick Ndour : «Ne laissons pas certains réécrire l’Histoire…»

Projet Nianija Bolong : Ne réécrivons pas l’Histoire

Ces derniers jours, on entend beaucoup parler du projet d’aménagement hydraulique du bassin versant du Nianija Bolong, comme si c’était une initiative récente, portée par l’actuel gouvernement. La manipulation est tellement grosse que la propagande pastefienne présente le projet comme dispositif du référentiel 2050 avec à la carte la création de 30,000 emplois sur fond de souverainté alimentaire.

Ce projet n’est pas une nouveauté. Il résulte de longues années de réflexions, d’études et de démarches entamées bien avant le régime en place, grâce à l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC). Dès janvier 2021, les premières étapes officielles ont été lancées, avec un appel à manifestation d’intérêt pour des études environnementales. Le financement a ensuite été obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour plus de 50 millions d’euros le 02 juin 2022. L’’attribution du marché au groupement Incatéma / BDTP le 1 avril 2024 marque l’aboutissement de ce projet.

Ce qui est important ici, c’est de rappeler que l’État est une continuité. Les projets structurants prennent du temps et ne dépendent pas des mandats politiques. Mais il est essentiel d’être loyal et honnête lorsqu’il s’agit de s’approprier les résultats de la dette publique. Si certains veulent aujourd’hui récolter les fruits de ces projets, il serait plus juste qu’ils assument également la dette qui, elle, est l’un des éléments déclencheurs de ces réalisations.

Ne laissons pas certains réécrire l’Histoire en s’appropriant des succès sans reconnaître les efforts passés et les conséquences de choix économiques collectifs. Il est temps d’accepter cette continuité et d’assumer l’ensemble du processus, y compris les défis liés à la dette publique.

Comme je l’avais annoncé lors de mon emission avec Maimouna Ndour Faye, je m’attends qu’ils vous parlent dans les jours à venir du projet Preferlo et de la renegociation du projet de dessalement d’eau de mer avec les saoudiens que le nouveau gouvernement avait bloqué pour des soupçons de corruption, je reviendrai sur chaque point le moment venu.

Tout ce que je dis est verifiable sur les sites de la BID dans les liens suivants:

https://www.isdb.org/project-procurement/fr/appels-doffres/2024/contract-award/travaux-de-mobilisation-des-ressources-en-eau-du-bassin-versant?

https://www.isdb.org/project-procurement/fr/appels-doffres/2022/gpn/gpn-projet-de-mobilisation-des-ressources-en-eau-du-bassin-versant-du?

Bon Mercredi qu’Allah sauve le Senegal……

Pape Malick Ndour