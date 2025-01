Pape Malick Ndour s’inquiète de la furie dépensière du nouveau régime

J’en ai terminé avec mon analyse de la loi de finances 2025 et je clôture le débat en vous laissant apprécier ces trois informations essentielles :

1. Il a été largement affirmé que, durant les 12 ans de son mandat, Macky Sall avait emprunté 12 000 milliards. En 2024, l’État du Sénégal a emprunté près de 4 500 milliards et prévoit de faire de même en 2025. Au total, la dette pourrait atteindre environ 9 000 milliards sur deux ans. Si on ne stoppe pas la furie dépensière du nouveau régime et qu’on laisse cette tendance se maintenir, la dette pourrait augmenter à 23 000 milliards d’ici 2029, du jamais-vu dans l’histoire économique du Sénégal.

2. Malgré les nombreux discours sur la souveraineté alimentaire et industrielle, ainsi que la promesse de repositionner l’agriculture et l’industrie comme moteurs de croissance, et en dépit des critiques contre le régime de Macky Sall pour ses investissements dans les infrastructures, le gouvernement en place prévoit d’allouer plus d’un quart de ses dépenses d’investissement dans les infrastructures (500 milliards). L’agriculture (240 milliards) et l’industrie (31 milliards) ont été insuffisamment dotées, alors qu’elles devraient être, selon le nouveau régime, les deux moteurs de la croissance et de la souveraineté. Vous nous aviez promis moins de routes, de ponts et d’aéroports, et plus d’usines et d’aménagements agricoles. Ce n’est pas ce qu’on retrouve dans votre loi de finances.

3. Vous avez fait voter une enveloppe de 5 milliards dans la loi de finances rectificative de 2024 pour indemniser des ex-détenus et victimes des violences pré-électorales. L’exercice budgétaire de 2024 étant clos depuis le 31 décembre, où est l’argent ? A-t-il été intégralement consommé en ce laps de temps ? L’avez-vous reporté peut-être dans l’exercice de 2025 ? Si oui, pourquoi vous avez coûte que coûte tenu à le mettre dans votre LFR tout en etant presque certains que vous ne pourrez par le dépenser? N’était-il pas alors plus simple de le mettre directement dans la LFI 2025?

Débat d’idée vous avez dit, aucune place pour les insultes.

Bon vendredi à tous et à toutes et rendez-vous prochainement pour d’autres sujets.

Pape Malick Ndour