Pape Sarr à Seybani : « la majorité du peuple fait partie du peuple »

Seybani la majorité du peuple fait partie du peuple

Je crois que dans ces moments de folie et de dérives verbales de toute sortes venues tout droit de la nouvelle constellation des esprits du mal regroupés autour de Samba le Yakatan Kat national, alias Mbaye Peetakh de son glorieux passé de chenapan voleur de pigeon. Mon pays est en surchauffe parce que des agitateurs bien nichés dans la diaspora prennent un malin plaisir à soutenir des projets de subversion et d’insurrection nourris aux financements occultes présentés comme des souscriptions volontaires de militants sonkocerkosés. On le sait maintenant que les maigres souscriptions des militants n’ont rien à voir avec la mécanique bien huilée de blanchiment de capitaux aux origines troubles pour renforcer le plan de déstabilisation de Ndoumbélane en passe de produire du pétrole et du gaz. Les djihadistes s’agitent pour jouer leur partition comme dans un concert de terroristes ou les cibles les mieux identifiés sont nos chefs religieux reconnus depuis toujours comme étant les stabilisateurs de notre République si spécifique.

Tous les groupes y voient leurs intérêts, des bandits qui se disent rebelles et indépendantistes alors que ce ne sont que des adeptes de la facilité des braquages molestations et vols de populations n’ayant aucune responsabilité sur leur conditions de misère qu’ils présentent à tort ou à raison comme étant la source de leur mal être. Seybani est un homme malheureux qui allie mal sa condition de natif de khourounar sous les khaymas à sa nouvelle vie de niché à Paris et vivant aux crochets de la Mairie d’Anne Hidalgo qui le soumet à sa volonté de faire avancer Paris au détriment de khourounar, de Pikine, et de ce pays qui lui a tout donné de sa naissance à ses études supérieures. Proukh ne rend pas grâce au passé alors on comprend ces coups de pied à la République et au peuple sénégalais que Seybani veut réduire et assimiler à la seule partie constituée d’oisifs errants et d’aigris qui rêvent d’un Sénégal dirigé par un homme lubrique adepte de luxures assaisonnées de menthe et de chocolat. Ce radié fou fils de radié aime les massages et les escapades dans des salons lugubres et dans les jacuzzi avec des minettes au point de ne pas se priver de ces excès charnels le jour de la Tabaski ou encore en période de couvre feu.

Voici pourtant que Seybani en devient un défenseur irréfléchi comme cette dame qui dit : « même s’il viole ma fille cela ne me fera pas changer d’avis sur sa capacité à diriger le Sénégal alors même que le projet et son contenu reste toujours très flou. Du projet de Pastef nous ne connaissons d’ailleurs que le Dahwa que Ngagne Demba nous a vendu comme projet d’islamisation radicale des « akhlous souna » déclarés et autres salafistes. Un autre errant sans but plastronne sur Tic toc avec ses bêtises et même pense que Samba a le droit de violer qui il veut car il est devenu seydina Ousmane mou selleu mi, celui qui donne les ndigueuls et qui peut même se permettre de défier les ndigueuls de Seugn Mountakha Bachir qu’il est allé défier a Touba. La dernière insanités nous vient d’un sonko boy qui dit que la vie de Sonko est plus chère que celle de nos khalifs généraux. La folie devient presque ambiante et maintenant Nouroul Sweet Beauty appelle au Gatsa Gatsa et au bordel généralisé en disant « pas de coup d’état mais tout le reste est permis avec ou sans autorisation ».

Lui qui disait si vous vous attaquez aux gens du pouvoir la prochaine fois vous trouverez des milliards chez eux, n’a jamais caché son intention de brûler ce pays si quelqu’un essayait de le traduire en justice pour l’empêcher d’être le prochain Président si tant est que c’est lui le choix du peuple de Seybani. Puisque chaque membre du peuple appartient à son sous ensemble je suis clairement pas du peuple de Seybani mais plutôt celui du meilleur Président du Sénégal de tous les temps. Celui là a la majorité des suffrages et il continue de bénéficier de l’adhésion du peuple qui lui prouve son soutien à chacune de ses sorties. Professeur Gadiaga a fini de nous prouver que la volonté annoncée du Président n’est qu’une ferme volonté qui ne lie pas le conseil constitutionnel et tant que la majorité de ce peuple demandera au Président de continuer il devra le faire parce que sa seule décision sans l’assentiment du conseil constitutionnel le mettrait en situation de trahison de son serment de 2012 au moment où ayant gagné les élections il a juré de respecter et de faire respecter la constitution.

Et comme c’est notre seul candidat il doit encore se sacrifier pour un second quinquennat. Seybani rends toi bien compte enfin que toutes tes prédictions sont restées vaines. Macky SALL contre qui tu t’acharnes, malgré l’usure naturel du pouvoir dans le temps a gagné toutes les élections et réalisé en peu de temps ce que personne d’autres n’a pu faire en Afrique et même en occident si on compare les choses proportionnellement aux possibilités et aux moyens, toute chose égale par ailleurs. Ce pays ne brûlera jamais et ceux qui le tiennent par leur baatin ont tous fini de plébisciter le lion, ne vous déplaise. Et si par malheur il voudrait s’arrêter par lui-même , alors je serais là derrière mon illustre petit frère ou par moi-même pour que ce pays ne tombe jamais entre les mains de nullards vindicatifs et effrontés. Samba Yakatan peut appeler à toutes les guérillas il ne domptera jamais ce pays et rien ni personne ne peut empêcher que le sabre de notre justice s’abatte sur lui. Ce pays ne se gouvernera pas avec des minettes à partir d’un jacuzzi avec les onomatopées propres au « soratou akh ».

Nous sommes une nation sérieuse et notre République ne s’entichera point de vos prospectives malheureuses. Nous vous ferons face urbi et orbi pour que force reste toujours à la loi. Nopaloul cher ami j’ai passé mon temps à te le dire chaque fois que tu as embouché la trompette du diable pour sauver Khalifa SALL embourbé dans son dougoup, je te redis ici que tu n’auras pas gain de cause et aucune de tes gesticulations ne sauvera Samba. Mbaye Peetakh est en fin de parcours il peut continuer de dire ce qu’il veut nous comprenons parfaitement que cabri mort n’a pas peur de couteau.

Avec toute ma pitié pour cette œuvre de tant de jours en peu de jours effacée à cause de la lubricité et le mensonge. Walay yalla dou nit

Pape SARR

Duc de Diapal