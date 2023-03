Tensions politiques : Le Forum du Justiciable fait la leçon à la société civile «incendiaire»

DECLARATION DE PRESSE DU FORUM DU JUSTICIABLE.

Le Forum du Justiciable fustige et condamne la position d’une certaine société civile sénégalaise qui, face à l’escalade de la violence verbale dans le champ politique, manque de courage et d’objectivité dans ses prises de position.

Au regard du contexte fragile et lourd de menaces que traverse le Sénégal, une partie de la société civile sénégalaise devrait se ressaisir et renouer avec les principes et valeurs qui fondent sa légitimité à savoir l’indépendance, l’objectivité, le courage, l’impartialité et la justice en dénonçant la violence d’où qu’elle puisse venir.

Il est regrettable de constater qu’une partie de la société civile semble s’être mue en caisse de résonance en s’accommodant et en se dérobant face aux diatribes incendiaires et violentes d’une certaine opposition envers les institutions de la République en général et du président de la République en particulier et à monter au créneau avec des critiques acerbes et démesurées quand ça provient des acteurs politiques de la majorité présidentielle.

La société civile sénégalaise doit, au risque de se discréditer et de trahir ses idéaux, se montrer plus courageuse et impartiale dans ses prises de parole. La voix de la société civile doit rester forte, inflexible, crédible et sans parti pris envers aucun bord politique et dénoncer toutes initiatives visant à semer les germes d’une instabilité institutionnelle et à la paix sociale.

Attaché aux principes de l’État de droit, à la démocratie et à l’exercice des libertés publiques et individuelles, le Forum du Justiciable invite toutes les parties prenantes :

▪ A la retenue et à se conformer aux lois et aux règlements du pays ;

▪ A sauvegarder la paix sociale en se gardant d’entreprendre toutes initiatives malveillantes pouvant déboucher à la violence aussi bien verbale que physique ;

▪ De favoriser pleinement l’exercice des libertés garanties par les lois et règlements en vigueur ;

▪ Et à la société civile à jouer son rôle d’alerte tout en restant attachée à ses principes d’impartialité, de courage et de responsabilité.

Fait à Dakar, le 15 mars 2023

Le bureau Exécutif