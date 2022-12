Pape Sarr tire sur l’enseignant Djiby Diouf «le fou»

Des propos de Djiby Diouf « le fou » de Diofior ou la toxicité d’un enseignant inconscient et indélicat avec la vérité

Diofior ne peut pas être fier de son IEF Pastef fou dénommé Djiby Diouf qui vient de s’illustrer dans l’écosystème éducatif comme l’enseignant le plus vil et le plus toxique de sa localité. Cet énergumène qui s’exprime au nom des enseignants de Pastef de l’IEF précité vient de prouver au monde toute sa nullité son inconscience et son manque de jugeote, qui lui permettent d’interpeller le juge Maham Diallo pour lui indiquer ses attentes vis-à-vis du dossier de Yakatan devenu international dans lequel son mentor est mêlé. Dis moi qui tu suis ou qui tu écoutes je te dirai qui tu es pourrait-on simplement rétorquer Djiby Dof. C’est bien au nom de la sottise institutionnalisée qui sert de lubrifiant aux mensonges devenus les seules substances de subsistance, d’un parti écorné par trop d’idiots, violents, et bavards. Cette façon d’être, recèle de manière intrinsèque tous les germes de la suffisance loufoque de nouveaux types d’individus, abrutis par une situation de digital native sans initiation subséquente, accouchant de non-initiés tombés sur la toile par effraction, et résolument rompus aux tâches de falsifications et de montages. Ce ne sont plus désormais des analphabètes fonctionnels comme la plupart de leurs aînés, mais des tarés assumés de la mafia Katch-katch qui ne comprennent et n’utilisent du numérique et de la disponibilité informatique, que les versants prohibés des réseaux sociaux.

Djiby Diouf semble être un de ces cinglés sans envergure qui meublent internet et nos médias de leurs contributions puériles, en étant certains que leur confort d’écriture sert de permission à toutes sortes d’invectives contre les pouvoirs de ce pays, qui s’efforcent d’apporter des règles à notre contrat social. Le mal est profond à tel enseigne que Djiby se prend pour le centre du monde, au point de parler pour le peuple dont il se croit être l’intermédiaire valide. La question qu’on peut se poser à juste titre est comment ce genre de malade passe t’il entre les mailles pour se retrouver enseignant ou formateur dans notre écosystème ou la ressource humaine est généralement reconnue comme étant efficace et experte ? Si Djiby est le point focal IEF des enseignants Pastef de Diofior, il est permis de mettre en doute les compétences de l’ensemble dont il se réclame. En l’absence de toute objection contre la sortie de ce forcené, qui réclame le non lieu pour son mentor lubrique, on doit considérer que Diofior s’est entachée de clowns incorrects qui ne méritent même pas qu’on s’en offusque. Diouf de Diofior reste un cas de dysfonctionnement social, pour ne pas dire de pathologie sociologique qui pourrait intéresser Djiby DIAKHATÉ le brillant sociologue.

En répondant méchamment à ce « Jean-tête-fêlée » de Djiby Diouf Diofior, on risque bien évidemment d’énerver la plupart des têtes fêlées sonkocerkosées, mais également de réveiller de toutes les « Martine-au-cerveau brûlé » qui suivent sans résistance les moutonneries arrangées de ces esprits du mal, qui nous font encore croire que Samba Yakatan ne souffre que de complot, lui qui est juste allé se soigner 10 minutes sur une chaise offrant son dos à masser à deux jeunes filles à quatre mains thérapeutiques. Même les pigeons errants de Latmingué, de Diohine et de Keur Mbouki refusent de gober ce manque de courage et surtout ce manque de respect au peuple souverain. Ce n’est pas une histoire de parti politique mais plutôt de péché capital d’un homme qui ne sait pas résister aux folies charnelles que son corps lui impose. Aider Oscar SIERRA c’est le mettre hors d’état de nuire, et suffisamment longtemps pour qu’il rééduque ses sens à pouvoir s’accommoder des belles filles de ce pays sans devoir les attaquer, ou essayer d’en faire des proies pour ses jeux sexuels.

Djiby Diouf engage sa bonne foi dans le manque de compassion pour une fille qui crie son désarroi, mais pire que ça, il martèle son manque de discernement. S’il en avait il aurait vite compris que tout le monde n’a pas le même profil cognitif que lui et il se garderait alors de penser que tout le peuple croit ce qu’il croit et que rien dans ses représentations et groupes ou entités ne permet de dire que la majorité même de ce peuple est aussi limitée que le fou de Diofior.

A Djiby il est recommandé d’écouter plus souvent, et de parler ou écrire moins souvent, pour ne pas continuer ainsi de donner des preuves de ses carences et insuffisances intellectuelles. Le monde avance avec des règles et notre pays à choisi de criminaliser le viol pour protéger nos filles, nos femmes, et nos sœurs. Le fou de Diofior ne peut pas continuer de se glorifier sans résistance, de rustrerie et de bourrasques idéologiques, surtout quand son dessein clairement avoué est de nous embarquer dans ses hérésies et croyances. Si je deviens Président de ce pays, les détraqués n’enseigneraient plus rien aux enfants de nos écoles et centres de formation. Dofou Diofior ne mérite même pas d’être gardien de l’IEF dont il se réclame, puisque visiblement, il ne comprend rien, ni au droit, ni à la vie, ni à la marche du monde. Mais comme cet illuminé pense être investi de vérité divine, au point de décider du jugement des autres, je me sens tout aussi obligé de répondre à son verbiage prolixe et public qui a des relents de torchon partagé.

Il faut tenir ce Djiby pour qu’il se garde à jamais de nous pondre ce genre d’inepties et qu’il laisse dorénavant les autres militants réfléchis de Pastef, si tant est qu’il y’en a, gérer le parti et son projet dans cette IEF du pays des gens dignes. Je le sais que j’introduis un oxymore de taille, mais je crois qu’il y’a du bon dans tout projet de société sachant que c’est peine perdue pour Pastef et Samba Yakatan si les personnes chargées de la mise en œuvre sont aussi limitées que Djiby Diouf. Courte queue se négocie courte queue désormais. Dougnoulen may dara. A bon entendeur !

Pape SARR

Duc de Diapal