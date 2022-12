Motion de censure rejetée…la coalition Yewwi au bord l’implosion, selon

La motion de censure rejetée en un quart de tour. Consequence : la Coalition Yewwi, en état de putréfaction très avancée,court droit vers l’abîme. Elle est au bord de l’implosion. Les députés porteurs de la motion tels des margouillats en période de marasme d insectes ont bu le calice jusqu’à la lie.Ils se sont ridiculisés jusqu’à prendre leurs sandales pour des bonnets.

Une lecture exacte et sans complaisance de la situation montre que leur mayonnaise ne prend plus forme car les députés de Wallu comprennent désormais que délateurs n’ont aucune espèce d’ambition pour ce pays. Horde de conspirateurs, ils sont dans une dynamique de saper les fondamentaux de la nation, de déchirer le tissu social par des cabales politiques. Leur seul dessein inavoué c est de diaboliser le régime de Macky sall.

Peine perdue car leur démarche cavalière digne de caparidacees leur fera comprendre qu’ ils ont déjà perdu la bataille avant l heure. D’ailleurs ils feraient mieux de renoncer à un souhait de candidater en 2024 au risque d aller skier dans le sahara.

La terrible déconvenue du jour montre que la dynamique Yewi Et Wallu est de l histoire ancienne. Les reptiles de Sonko sont sur un terrain épineux. Requiem pour eux. Ils ont joué et perdu lamentablement,les conséquences suivront politiquement parlant. Au sein de leur truandaille, la gangrène a atteint son paroxysme. Oui qui sème le vent recolte la tempête.

La posture et la stature du Premier Ministre Amadou Ba combinée à la personnalité hors norme des vaillants députés de BBY ont eu raison des soubresauts désordonnés de cette horde de députés indignes pour la représentation nationale. Le Président Macky Sall lui est dans une autre planète uniquement préoccupé par le bon devenir des Sénégalais. Taloul façon nit gni

Au PM vous avez montre d une personnalité admirée et admirable avec comme socle le sérieux,la sérénité,la tenue et la retenue face à leurs élucubrations sans effet..La Censure enterrée ,relevez vous car des défaites plus cuisantes vous attendent encore.

EL HADJ DIALLO

APR THIES