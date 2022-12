Diaraf Sow séduit par le discours de Amadou Ba

UNE MOTION DE CENSURE DEVENUE MOTION DE SOUTIEN, UNE RÉPONSE AFFLIGEANTE À UNE MÉDIOCRE OPPOSITION DÉBOUTÉE, UN DISCOURS DE HAUTE QUALITÉ POUR UN SÉNÉGAL ÉMERGENT.

Vous ne nous avez pas déçus Monsieur le Premier Ministre. Quel discours de haute qualité !

Déjà au cours de votre déclaration historique de politique générale vous aviez mis tout le monde d’accord et vous aviez convaincu votre monde que vous êtes bien assis à votre place de Premier Ministre de la République du Sénégal. Le Président Macky SALL ne s’est pas trompé sur votre choix.

Aujourd’hui encore, à l’occasion de de cette motion de censure censurée par le parlement dans sa majorité contre le Gouvernement déposée par le groupe parlementaire de la coalition Yewi Askan Wi, vous avez tenu un grand discours qui restera à jamais encré dans les livres d’or de l’histoire politique du Sénégal.

Monsieur le Premier Ministre, on a écouté votre discours, on a savouré, on l’a consommé avec gourmandise, on l’a dévoré mais on en avait pas assez de vous écouter ; on en voulait encore et encore parce que tout les ingrédients étaient là : un discours concis, clair, précis, poignant teinté de vérités indéniables colorées aux seuls intérêts de la République du Sénégal émergent qui animent tant le Président Macky SALL et son gouvernement dont vous êtes le Chef.

Monsieur le Premier Ministre, votre discours de ce Jeudi 15 Décembre doit être inscrit dans les livres d’éducation civique et morale et appris à toutes les générations présentes et futures : vous nous y apprenez ce que doit être un homme politique du pouvoir ou de l’opposition, l’amour qu’il doit avoir pour la patrie quelle que soit sa couleur politique.

Monsieur le Premier Ministre, vous nous apprenez dans votre brillant discours, la façon dont un homme politique doit se comporter, d’abord envers les Institutions de la République qu’il doit respect et considération, ensuite envers ses prochains, son entourage, ses collègues de travail, ses pairs et même ses vis-à-vis politiques qu’il doit respect, considération et que les débats ne doivent être inscrits qu’autour d’une seule chose : l’intérêt supérieur de la nation.

Monsieur le Premier Ministre, vous nous apprenez également l’amour que l’homme politique doit aussi avoir pour son pays, les sacrifices que cela doit lui valoir, l’amour que ce dernier doit avoir pour son pays et son dévouement pour l’intérêt général et national.

Monsieur le Premier Ministre, vous nous apprenez parallèlement ce que c’est que la fidélité à son patron, ce que c’est que la loyauté et le respect dû à l’autorité et au supérieur hiérarchique.

Aujourd’hui Monsieur le Premier Ministre, toute la nation a écouté et entendu avec beaucoup de bonheur et de fierté. On a raffolé votre si brillant discours de haut cadre de l’administration ; un speech d’un grand homme d’État qui a enthousiasmé toute la nation, qui a passionné tous les dignes fils de la République.

Monsieur le Premier Ministre, les ennemis de la République, aussi, ont écouté votre discours historique de haute portée, plein d’enseignement et de richesses sanctionné par le rejet de cette motion de censure par 110 députés dont la majorité des députés conscients et responsables de l’opposition.

Vous nous avez rendus fiers. Vous avez rendu fiers de toute la nation. Vous avez rendu fiers toute la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Merci Monsieur le Premier Ministre Amadou BA.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene

Coordonnateur de la Coalition Joowléene