Parcelles Assainies : Un élève électricien arrêté pour vol

M. Nd., élève en électricité du bâtiment de son état, opère sur sa moto pendant ses heures perdues pour voler. La dame F. B. qui regagnait à pied son domicile à l’Unité 22 des Parcelles assainies, le téléphone collé à l’oreille, a été surprise de l’acte de l’élève en électricité, rapporte L’AS dans sa livraison de ce mercredi.

Selon le récit du journal, après avoir repéré la dame, M. Nd. et son acolyte, qui étaient sur une moto, arrachent le téléphone de la dame en toute vitesse. Déterminée à récupérer son portable, elle a crié de toutes ses forces au voleur. Des témoins de la scène ont volé à son secours en poursuivant les voleurs. Ils ont alpagué M. Nd., mais son acolyte a réussi à disparaître grâce à la moto. C’est ainsi que le téléphone est retrouvé sur l’élève en électricité du bâtiment qui a été conduit au commissariat des Parcelles assainies.

Face aux enquêteurs, M. Nd tente de se disculper en chargeant son ami qui lui avait demandé de le déposer au rond-point Case-bi. Des allégations qui n’ont pas convaincu les limiers qui l’ont placé en garde à vue avant de le déférer au parquet pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de moyen de transport.