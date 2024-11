Parcelles : Un artiste séquestré et maltraité

La Police des Parcelles assainies a déféré au parquet cinq personnes pour séquestration et coups et blessures volontaires. Les mis en cause avaient séquestré l’artiste danseur F. Ndiaye qu’ils soupçonnent d’avoir volé leur moto. Selon les sources de L’As, le sieur Ndiaye artiste danseur de profession pour se reposer a eu l’idée de se rendre à la cité Mixta pour louer un appartement.

Mais l’artiste danseur aura la surprise de sa vie en recevant la visite inopinée d’un groupe d’individus dirigé par B. Diop. Ils ont réveillé le danseur en l’accusant d’avoir volé leur moto. Et face à ses dénégations, les susnommés ont conduit F. Ndiaye dans un autre appartement en lui faisant passer un sale temps en le brûlant avec du chicha. Ce qui va lui occasionner des blessures au niveau des épaules et de la cuisse droite.

Sur ce, le danseur qui a réussi à échapper à la vigilance de ses bourreaux s’est alors rendu à la Police des Parcelles assainies Unité pour les dénoncer. Sans tarder alors, les hommes du Commissaire Kébé effectuent une descente à l’appartement indiqué pour cueillir les mis en cause à savoir B. Diop, B. Mbaye, M .Faye, Y. Cisse et O. Faye. Devant les enquêteurs, B. Mbaye a reconnu avoir participé à l’enlèvement et à la séquestration mais il a nié avoir participé à la torture infligée à F. Ndiaye. O. Faye a, pour sa part, nié parce qu’il dormait dans une autre chambre. Quant à B. Diop, il a aussi nié les faits. Ils sont placés en garde à vue et déférés au parquet pour séquestration, coups et blessures volontaires.