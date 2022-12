Pari réussi pour le lancement de l’initiative citoyenne «Demain Sénégal»

Le lancement officiel de Demain Sénégal s’est tenu ce mercredi 28 décembre en présence des membres de l’initiative et de nombreux acteurs de la société civile tels que l’historienne et militante sénégalaise Penda MBOW, l’ancien Premier Ministre Mamadou Lamine LOUM, l’ancien Ministre des Finances Amadou KANE, le Pr. Mamadou DIOUF (Columbia University) et le Professeur Khadim Bamba DIAGNE . Cette rencontre a également été marquée par les contributions remarquées de jeunes sénégalais engagés à l’instar de Hamidou LY, Manager de la startup « Contrôle-Passe », l’artiste Sister LB, Pape Mamadou DIOUF, fondateur de la tech entreprise DIEUNDAL’ELLE ou encore l’entrepreneur social et champion de parabasket Mamadou Camara.

À cette occasion, l’étude citoyenne menée par l’équipe de Demain Sénégal sur un premier échantillon de plus de 400 personnes, hommes et femmes, âgés de 15 à plus de 60 ans et vivant à Dakar et sa banlieue, a été présentée au grand public. Il ressort notamment de cette étude que 80% des personnes interrogées sont insatisfaites sur l’ensemble des piliers structurants de Demain Sénégal à savoir : la bonne gouvernance et l’état de droit, l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat, la santé, l’habitat et le cadre de vie.

Cette étude entend s’élargir à l’ensemble du territoire, ambitionne de recueillir les besoins de la population ayant vocation à alimenter des débats citoyens constructifs orientés vers la proposition de solutions concrètes et endogènes.

Les résultats obtenus à ce jour confortent Demain Sénégal dans sa volonté de créer un cadre de réflexion et d’action qui déclinera ses activités thématiques dès la rentrée 2023.