Parquet de Dakar : 51 personnes impliquées dans cinq procédures judiciaires

Le Parquet de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar indique que cinq procédures d’information judiciaire ont été ouvertes entre mars et juillet 2026 pour des faits qualifiés notamment de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH/Sida et mise en danger de la vie d’autrui. Au total, 51 personnes sont concernées.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar informe l’opinion publique que, sur la période allant de mars à juillet 2026, cinq procédures d’information judiciaire ont été ouvertes et confiées aux juges en charge des Premier et Quatrième cabinets d’instruction.

Ces procédures portent sur des faits qualifiés de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH/Sida et mise en danger de la vie d’autrui.

Selon le communiqué du Parquet, ces procédures concernent au total 51 personnes. Parmi elles, 49 sont actuellement en détention provisoire, tandis que deux autres sont placées sous contrôle judiciaire.

Le Parquet précise également que 14 personnes ont fait l’objet d’un renvoi devant la Chambre criminelle et que 19 autres ont été renvoyées devant la Chambre correctionnelle.

Les deux dernières procédures, impliquant 18 personnes, sont quant à elles toujours en cours d’instruction.