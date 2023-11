Parrainage : La solution du F24 pour éviter les doublons

En perspective de la présidentielle de février 2024, le F24 a fait montre de ses préoccupations relativement à la sincérité et à la transparence de cette élection. En marge d’une conférence de presse, Mamadou Mbodji, coordonnateur de ladite plateforme a commencé par rappelé que : « l’analyse du processus en cours fonde préoccupations et inquiétudes en raison de la durée trop courte de la révision des listes électorales induisant une exclusion délibérée de nombreux primo-votants, de la désignation illégale et partisane des membres de la CENA, de la numérotation inédite des fiches de parrainage, clés USB défectueuses, du fichier électoral consolidé non disponible, du comportement de fonctionnaires aux ordres refusant d’appliquer la loi, ou se rendant complices de la sélection des candidats … ».

Pourtant, dit-il, il ne fait pas de doute qu’un processus biaisé et piégé en amont ne pourra que fausser le résultat du scrutin et déboucher inéluctablement sur des contestations violentes. Poursuivant, il ajoute que le climat social délétère qui prévaut depuis mars 2021 est suffisamment conflictogène et tout doit être mis en œuvre pour, non pas attiser mais, apaiser afin de contribuer à cet apaisement, gage d’une paix civile durable. « F24 et les candidats qui en sont membres demandent à tous ceux qui ne veulent pas se rendre complices d’un contentieux post électoral mortifère, de s’impliquer dans la réalisation des recommandations de la Misson d’observation du processus électoral (rapport juin 2021).

Par ailleurs, Mamadou Mbodji indique qu’en tout état de cause, les travaux sur le processus électoral ont permis à F24 de prendre des dispositions anticipatoires à même de sécuriser le scrutin, ce qui passe d’abord par une mutualisation des ressources humaines, financières et techniques de ses parties prenantes, renseigne Sénégal 7. « D’ores et déjà F24 met à la disposition des candidats un logiciel permettant de vérifier et de procéder au dédoublonnage externe de sorte qu’il n’y ait point de doublons externes entre les différents candidats membres de F24. Les dispositions sont également prises pour une maitrise de la carte électorale afin de garantir une représentation fiable dans tous les bureaux de vote sur l’étendue du territoire ; enfin, de procéder de manière précise et autonome au recensement des votes et à la compilation des résultats à temps ».

Toutefois, le F24 réaffirme son attachement indéfectible à l’organisation d’une élection présidentielle inclusive et sincère, transparente et apaisée en 2024. À cet effet, la plateforme invite le Président Macky Sall à privilégier la concertation sur le processus et exhorte les citoyens à rester vigilants et mobilisés pour le triomphe de la vérité et la préservation de la stabilité dans notre pays. Auparavant, les membres du F24 ont exigé la libération des détenus Alioune Sané, Pape Abdoulaye Touré et Mamadou Ndiaye de la société civile, mais aussi Ousmane Sonko, Cheikh Oumar Diagne et Bassirou Diomaye Faye candidats à la présidentielle de 2024.