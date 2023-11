Régulation des prix du loyer : Les conseils d’Abdou Karim Fofana à la CONAREL

La Commission nationale de régulation du loyer à usage d’habitation (CONAREL) doit, pour bien exercer sa mission, se rapprocher des populations, a recommandé à ses membres le ministre de tutelle, Abdou Karim Fofana dont ses propos ont été recueillis par l’APS.

‘’Nous devons être proches des usagers’’, a dit M. Fofana lors de la cérémonie d’installation officielle de la CONAREL, mardi, à Dakar. Dans l’exercice de ses fonctions, la commission peut également recourir à des ‘’relais communautaires’’, selon le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises. ‘’On peut compter sur les relais communautaires qui peuvent, en attendant l’arrivée des services de l’État, informer l’usager et calmer les situations de conflit’’, a-t-il proposé.

‘’Il faut que la CONAREL s’adapte à notre temps. Les usagers ont des attitudes différentes, surtout lorsqu’il s’agit de conciliation. Il faut aller vers eux et les informer davantage de leurs droits et devoirs’’, a-t-il ajouté. Cette commission a été constituée en mars dernier pour exercer une mission de régulation et de conciliation entre les propriétaires immobiliers et les locataires. Des commissions régionales ont été créées pour exercer la même mission, dans chaque région.

Cette mission de régulation des prix du loyer et de conciliation entre les promoteurs immobiliers et les locataires sera décentralisée dans les communes et les arrondissements, selon Abdou Karim Fofana. Des proposions seront faites aux pouvoirs publics, concernant la catégorisation des bâtiments à louer et les tarifs du loyer, a dit Momar Ndao, le président du conseil d’orientation de la CONAREL. Selon M. Ndao, la commission est confrontée à plusieurs obstacles, dont l’adoption tardive de son budget. Depuis sa création, la CONAREL a enregistré près de 9.000 appels et 3.170 plaintes de bailleurs et de locataires en lien avec le loyer. Elle a traité 98 % des réclamations, a-t-il indiqué.

Avec APS