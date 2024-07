Le PED/Natangué quitte le pôle des Non-Alignés

Communiqué du Parti pour l’Emergence et le Développement (PED) / Natangué

Le Parti pour l’Emergence et le Développement/Natangué vient par ce présent Communiqué, porter à l’attention de la Communauté Nationale et Internationale de son retrait du Pôle des Non Alignés et de toute philosophie que cela comporte.

Après plus de 10 ans d’expérience et de compagnonnage, nous témoignons notre satisfecit à l’ensemble des formations politiques avec qui nous avons cheminées ensemble et leurs souhaitons une bonne continuation.

La nouvelle position du PED/Natangué, sur la scène Politique Sénégalaise, vous sera transmise très prochainement.

Le Président Mohamet Massamba SEYE.