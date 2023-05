Tensions politiques : Le Pôle des Non Alignés demande à la justice d’exercer sa mission

Le Pôle des Non Alignés, réuni ce Mercredi 17 Mai 2023;

Considérant les événements survenus ces derniers jours et marqués par une série de morts et de dégâts matériels:

– condamne avec la dernière énergie la violence inouïe notée.

– déplore cette situation délétère et regrettable.

– présente, à cette occasion, ses condoléances aux familles attristées et lance un appel solennel à l’Etat, aux acteurs politiques et à la population, pour travailler à l’apaisement du climat social.

– demande à la Justice d’exercer sa mission en toute sérénité et dans l’équité pour le respect des droits et des libertés de chacun.

– invite l’Etat à veiller à l’intégrité physique de toutes les parties prenantes au procès, en assurant leur sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens.

Le Pôle des Non alignés, considérant la situation économique, politique et sociale, rappelle aux uns et aux autres que le curseur de la démocratie devra se placer ailleurs en lieu et place des appétences politiques de l’heure.

Le Pôle des Non-Alignés particulièrement préoccupé par la situation actuelle, tient à la restauration d’un climat détendu et serein, présentant toutes les garanties de stabilité.

Fait à Dakar le 17-05-2013

Le Pôle des Non-Alignés