Centre de santé de Vélingara : Une jeune fille meurt après un délestage

L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM) a appris avec choc, indignation, consternation et tristesse, le décès, jeudi 11 mai 2023, au Centre de santé de Vélingara, d’une élève de 13 ans, Mame Diara Diouf, à la suite d’un délestage, alors qu’elle était sous oxygène.

Cette jeune élève qui était en classe de 4e au CEM4 de la ville, était reconnue par tous comme brillante et un modèle de discipline. Son décès pour cause de coupure d’électricité, est un cas de plus au Centre de santé de Vélingara, aux normes dépassées. Même son groupe électrogène n’a pas de système qui permettrait son déclenchement automatique, face aux délestages qui rythme la vie quotidienne à Vélingara, depuis des années.

L’AIMM partage la douleur de la famille, et lui présente ses condoléances! Elle est tout aussi solidaire avec la population de Vélingara et de l’ensemble du département, dans ces moments de tristesse et de désarroi.

En revanche, elle s’indigne du mépris affiché jusqu’ici par le ministère de la Santé du Sénégal à l’endroit du Centre de santé de Vélingara, qu’il a relégué au degré zéro, ne la considérant qu’en une simple structure de santé de seconde zone, pour un département aussi vaste et frontalier avec trois pays indépendants : Gambie (nord), Guinée (sud-est) et Guinée-Bissau (sud).

Elle lance un appel aux populations de Vélingara à se mobiliser davantage pour doter le chef-lieu du département d’une infrastructure hospitalière digne de nom, pour leur meilleure prise en charge sanitaire.

En 2014, en pleine période Ebola dans des pays voisins, l’association avait mené des démarches dans ce sens auprès des partenaires étrangers, mais faute d’appui du ministère de la santé, ceux-ci se sont retirés.