Parti Socialiste : Aminata Mbengue Ndiaye sur siège éjectable

Le secrétariat exécutif national du parti socialiste, sur convocation et sous la présidence de sa secrétaire générale intérimaire, s’est réuni le jeudi 5 juillet 2023.

L’ordre du jour initialement retenu portait sur l’examen de la situation nationale.

En vérité les débats ont porté sur comment livrer le parti socialiste au président Macky Sall et à sa coalition BBY qui vient de recevoir la gifle la plus lourde de son histoire : l’empêchement ou le rejet de sa troisième candidature par les sénégalais de l’intérieur et de l’extérieur .

Au cours des débats, sur trente-sept intervenants, seuls six auraient plaidé l’ancrage du parti socialiste dans la coalition BBY.

Il s’agirait de Abdoulaye Vilane, Aly Mané, Cheikh Seck, Mame Bounama Sall Junior, Aida Sow Diawara et Aminata Mbengue Ndiaye qui tenteraient encore de résister à la volonté de la base décidée à présenter un candidat socialiste à la présidentielle de 2024.

Ainsi, dans la précipitation ce communiqué diffusé, selon plusieurs témoignages concordants, ne reflèterait pas les conclusions des débats et n’aurait d’autres objectifs que d’écarter toute candidature socialiste, de barrer la route à l’ascension de Serigne

Mbaye Thiam vers le poste de secrétaire général de la formation socialiste et casser l’élan dynamique de l’Initiative de Réflexions et Socialistes (IRAS).

Accrochés à leurs intérêts personnels finissants avec la non candidature annoncée du président la république au bilan immatériel désastreux en termes de justice, de droits, de libertés et de démocratie, ces camarades rament ou nagent contre ceux du parti socialiste.

A coup sûr, ils seront balayés par le vent du changement et de rupture qui souffle au Sénégal et au sein du parti socialiste.

En effet les comités et les sections, les coordinations et les unions régionales sont plus que jamais décidés et déterminés à changer de cap, de capitaine et d’équipage.

Le congrès extraordinaire aura bien lieu pour que le Doundeul PS-TAARAL PS lancé à Diass devienne une réalité.

Le bon sens aurait conduit la secrétaire générale intérimaire à accepter que ses jours sont comptés à la tête du parti socialiste dans une coalition en implosion assurée.

Son intérim est la page la plus sombre de la très grande histoire du parti socialiste.

Birahim Camara

Parti Socialiste

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes.