Pastef blinde sa communication avec des «influenceurs»…tout le monde s’y met

La communication a toujours été le point fort du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Depuis sa création en 2014, le parti de Ousmane Sonko s’est très tot approprié les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ils ont mis tous les réseaux à leur service. C’est ainsi qu’ils ont réussi à s’imposer dans le paysage politique. Avec une jeunesse dévouée à sa cause, l’actuel premier ministre n’avait pas du mal à se faire. Son «armée virtuelle» faisait déjà le job.

Arrivé au pouvoir, cette machine politique fonctionne toujours. Contrairement à lorsqu’ils étaient dans l’opposition, ces nouveaux communicants se sont donnés comme objectif d’être les sentinelles du PROJET. C’est en ce sens qu’ils partagent de manière mécanique toutes les réalisations du régime actuel. Pour avoir des informations sur le Président de la République où sur le gouvernement, pas besoin de se casser la tête. Il suffit juste de regarder sur la page d’un membre de Pastef. Tout y est partagé.

Mais cette machine de communication n’est plus huilée. Autrefois, Pastef tenait le monde virtuel d’une main de fer. Entre 2021 et 2024, les patriotes avaient installé une véritable dictature sur les réseaux sociaux. Durant cette période d’incertitude, beaucoup d’intellectuels, d’acteurs de la société civile ou de journalistes n’osaient plus prendre la parole en public. Ils avaient tous peur d’être la cible de la «mafia du Kacc Kacci». Chose qui a changé depuis que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont au pouvoir.

Les patriotes perdent de plus en plus la main dans la bataille du sur les réseaux sociaux. La nouvelle opposition utilise les mêmes que Pastef. Et celà fait très mal au régime en place. Les vidéos de la VAR, Pastef ne sait plus où donner de la tête. La seule chose qui différencie les nouveaux adversaires est qu’aujourd’hui on a une opposition qui ne franchit pas les lignes. Cette opposition est plus responsable que certains patriotes quand ils étaient les opposants au régime de Macky Sall.

Pastef au pouvoir fait le bonheur bonheur de certaines «grandes gueules». Depuis que les patriotes sont au contrôle, on assiste à une floraison de personnes se faisant appelées des «influenceurs». Beaucoup de personnes qui défendaient le passé dans le passé se sont substituées aux véritables professionnels des médias. Munis d’un téléphone ou d’une caméra et d’un micro, ils sont dans toutes les activités des nouvelles autorités. Ils s’arrosent le droit des journalistes. Ils sont nombreux à détenir une chaîne YouTube, une page sur les réseaux sociaux et certains ont même créé leur agence de communication. Incapables de formuler un français correct, ils ne font que du copié-collé.

Tout celà, pour faire partie de ceux qui vont gagner les marchés de communication. Sans le savoir, ces patriotes sont en train de s’accaparer de tout. Et pire, ils sont devenus pires que Niang Xaragne Lô qu’ils ont chassé de toutes les manières. À voir le nombre d’influenceurs sur les réseaux sociaux, certains pensent même que le Pastef a ressuscité le «Took Mouy Dokh». Ces jeunes, au lieu de retourner à leurs différentes activités, ont préféré jouer aux petits griots. Ils ne savent sûrement pas qu’un régime qui fait bien son travail n’a pas besoin de tonneaux vides pour faire sa promotion.

Ces gros parleurs sur les réseaux sociaux commencent à agacer les sénégalais. Ils sont nombreux à dénoncer cette manière de faire de ces patriotes. À force de beaucoup parler, ils finissent par dire des bêtises. Et l’heure est à la reconstruction, comme le disent les nouveaux tenants du pouvoir. Alors, ces personnes doivent apporter leur pierre à l’édifice. Et la meilleure manière d’y arriver c’est de retourner à leurs différentes activités. Sinon ils finiront pas perdre les nouvelles autorités. On se rappelle que l’une de ces personnes avait fait des révélations choquantes sur les dernières manifestations. Il avait même accusé certains hauts responsables de les financer. Une très mauvaise publicité pour Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn