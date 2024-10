Pastef cherche 500 millions pour battre campagne…dans un « État en ruine »

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut briller aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Ousmane Sonko et ses camarades veulent prendre le contrôle de l’Assemblée nationale. Pour cela, il leur faudrait une majorité. Et pour arriver à un tel résultat, les patriotes sont à la recherche de fonds pour financer leur campagne. Une nouvelle quête est ouverte par le PASTEF dans un pays qualifié, par le Premier ministre, comme un «État en ruine ».

Depuis l’arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du pays, les membres du Pastef peignent le régime sortant sous ses habits les plus sombres. «Nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Quand on aura fini de faire l’état des lieux, ce que nous avons quasiment fini de faire, nous dirons aux Sénégalais, de façon transparente : voilà ce qu’on vous a caché, voilà la situation du pays et toutes les conséquences qui vont en être tirées», avait déclaré Ousmane Sonko.

Malgré cet État en ruine, le parti Pastef a repris ses vieilles habitudes. En perspective des élections législatives, Ousmane Sonko a annoncé le lancement d’une cagnotte pour soutenir la campagne électorale des législatives du 17 novembre 2024. Cette initiative, pour un parti au pouvoir, a fait couler beaucoup d’encre. En quelques jours, la collecte de fonds sur la plateforme Kopar Express a déjà dépassé 30 millions de francs CFA. Une somme qui pousse beaucoup à se poser des questions. Surtout quand le leader de Pastef a demandé aux ministres et directeurs généraux de cotiser au minimum un million.

Pourtant, le leader de Pastef a déclaré que le pays était en ruine. Comment dans un État en ruine, un parti au pouvoir peut-il collecter plus de 30 millions en un laps de temps ? Comment dans un pays en ruine, le leader du parti au pouvoir va-t-il demander aux ministres et DG de cotiser au moins un million de francs CFA ? Avec tous les ministres, DG et conseillers que compte le nouveau régime, on peut facilement dire que Pastef va dépasser les 100 millions. Et pourtant, le patriote en chef a décrit le Sénégal comme un État en ruine. Faut dire que certaines personnes ne sont pas concernées par cette situation chaotique.

Ousmane Sonko a aussi exhorté les militants et sympathisants du parti à contribuer à hauteur de 1.000 francs FCFA. Une initiative qu’il présente comme un appel à la solidarité citoyenne. Une demande polémique. Pour le parti au pouvoir, le leader de Pastef ne s’y prend pas de la meilleure des manières. Demander 1000 FCFA aux sénégalais, c’est un véritable manque de respect. La majorité des personnes qui a porté le PROJET, n’arrive plus à joindre les deux bouts. Depuis six (6) mois, l’argent ne coule plus si on en croit certains sénégalais. Les temps sont devenus durs avec le nouveau régime. C’est ce moment choisi par le Pastef pour chercher des sous pour sa campagne.

Les sénégalais ont suffisamment cotisé pour le parti Pastef. Grâce à leur cotisation, le Président Ousmane Sonko (PROS) et son parti sont arrivés au pouvoir. Pour les législatives, beaucoup ne comptent pas passer à la caisse. Si certains refusent de financer un parti au pouvoir, d’autres n’ont pas de quoi cotiser. Une situation que le parti au pouvoir n’a pas pris en compte. Mais Ousmane Sonko et ses camarades pourront compter sur leurs ministres et DG pour brasser des millions. D’où la nécessité de garder un œil sur toute cette manne financière.

Dans un État en ruine, un premier ministre ne nomme pas des ministres et DG pour leurs imposer publiquement une cotisation pour financer un parti politique. Et ce dans un contexte où le Sénégal a subi des crimes financiers énormes orchestrés, selon le nouveau régime, par Macky Sall et ses hommes. Alors cette demande de Ousmane Sonko pourrait pousser ses ministres et DG à faire pire que le régime sortant. Et dans l’état actuel des choses, il y’a des sénégalais qui méritent plus ces millions qu’un parti politique.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn