Les menaces de Sonko…de l’opposition au pouvoir : la politique de la PEUR

Ousmane Sonko était un opposant radical qui ne mâchait pas ses mots et prédisait le pire aux Sénégalais s’ils ne changeaient pas de dirigeants. L’opposant Ousmane Sonko dressait un portrait apocalyptique du Sénégal et suscitait chez les populations un sentiment de rejet du régime qu’il tenait pour responsable de leur situation. L’opposant Sonko a vendu un projet et les Sénégalais y ont cru. Aujourd’hui au pouvoir, le premier ministre Ousmane Sonko continue de plonger les Sénégalais dans un stress permanent en leur prédisant des lendemains difficiles dus à la mauvaise gestion des anciens dirigeants. Quand la politique de la PEUR fait recette au Sénégal…

Ousmane Sonko au pouvoir continue très tôt à mettre les Sénégalais dans un carcan de diabolisation du régime passé en le tenant pour responsable de leur situation. Sonko n’apporte pas encore de solutions. Et pourtant il avait déjà la Solution avec le Projet. Malheureusement il met en avant l’état des Lieux avant la mise en exécution du « fameux » Projet. Et il entame l’état des Lieux tout en installant la peur dans l’esprit des Sénégalais.

Le Premier ministre Ousmane Sonko qui participait à la Journée nationale de l’arbre à Dakar le samedi 03 août 2024 a réaffirmé l’engagement du nouveau régime à faire un état des lieux. Selon le chef du gouvernement cet état des lieux a révélé des faits graves dans la gestion faite du pays par le régime précédent. « Aujourd’hui, nous avons trouvé un Etat en ruine ». Le mot est lâché. Les Sénégalais sont dans un pays en ruine. Quel mot de désolation ! Le PM installe les populations dans une peur intense qui s’accompagne de panique.

Ousmane Sonko au pouvoir continue avec sa posture d’opposant. Il dresse toujours un portrait sombre du Sénégal. Il donne une image d’un Sénégal en ruine avant de faire un transfert des responsabilités vers les anciens dirigeants qu’il accuse d’avoir falsifié les chiffres de la croissance et d’avoir surendetté le Sénégal. Il accuse l’ancien président et trois anciens ministres des Finances. Sonko évolue de la peur aux menaces. Il menace tous les anciens dirigeants de passer devant les tribunaux. Sonko ouvre un tribunal dans l’esprit des Sénégalais pour juger ceux qui sont à l’origine de la ruine du pays.

Le jeudi 26 septembre 2024, le Premier ministre sénégalais a promis des enquêtes sur la « corruption généralisée » sévissant selon lui sous l’ancien pouvoir en place. Ousmane Sonko accuse l’ancien président Macky Sall et ses trois ministres des Finances d’avoir manipulé les chiffres des finances publiques : « Nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques« , a dit le Premier ministre Sonko en parlant des finances publiques. L’adjectif « catastrophique » est lancé après le mot « ruine ».

A ce stade, le premier ministre Sonko, pour maintenir les Sénégalais dans cette politique faite de peur et de menace, a besoin d’un appui extérieur. Ce sont les ministres et DG qui prennent le relais. Un DG s’illustre particulièrement. « Après l’audit général des finances du pays, certains ont nié. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques jours seulement, tous les Sénégalais verront ce que le gouvernement sortant a fait…Je peux vous dire que les Sénégalais verront bien plus que ce que je leur ai déjà dit en termes de mal gouvernance, de carnage financier », a déclaré le directeur général de la RTS sur le Réseau social X.com.

Après les mots « Ruine » et « catastrophique » de Sonko, le mot « carnage » fait son apparition dans la déclaration du directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Mais à cela il faut ajouter les interdictions de sortie du territoire qui sont la menace de trop. Anciens ministres, anciens DG, hommes et femmes d’affaires et journalistes sont interdits de sortie du territoire Sénégalais sans notification. L’interdiction faite aux personnes réputées proches de l’ex-chef de l’État Macky Sall de quitter le territoire national avait interpellé des organisations de défense des droits humains.

Tout ceci a contribué au sentiment de crainte qui anime le quotidien des Sénégalais. Ces derniers attendent toujours des Solutions. Mais le nouveau premier ministre leur sert des plats composés d’un état en ruine, d’une situation économique catastrophique et d’un carnage financier. Les Sénégalais sont balancés entre le bilan d’un régime passé et les difficultés quotidiennes qui s’amplifient avec le manque de solutions d’un nouveau régime. A quand le bout du tunnel ?

