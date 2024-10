Les graves erreurs de Sonko sur les millions des ministres et DG et l’argent…

Ousmane Sonko reprend sa toge de leader du Parti PASTEF pour aller à l’assaut du suffrage des Sénégalais lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Il a lancé un appel à l’endroit de ses militants et sympathisants pour lever un fonds de campagne. Et il a, dans cette levée de collecte de fonds, invité les ministres et cadres issus du parti PASTEF mais aussi les jeunes du Parti, à mettre la main dans la poche pour trouver les moyens nécessaires pour avoir une majorité absolue aux législatives.

Le Président du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a appelé ses militants à préparer la campagne électorale pour les élections législatives de novembre prochain. Ousmane Sonko a ainsi annoncé que c’est une collecte de fonds qui sera initiée et que le lancement se fera ce samedi 19 octobre à Dakar Arena. Les cadres du parti, occupant des postes de responsabilité, sont invités à contribuer à hauteur de 100 000 à 5 000 000 FCFA, tandis que les militants et sympathisants sont encouragés à faire une contribution symbolique de 1 000 FCFA.

Le leader du PASTEF a-t-il mesuré l’impact de son appel dans un contexte de drame social au Sénégal ? Une vingtaine de villages situés sur les rives du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé, sont sous les eaux. On compte des milliers de sinistrés dans cette région Est du Sénégal qui n’avait pas connu des inondations de cette ampleur depuis 1955. Et l’appel du leader du PASTEF intervient aussi au moment où les jeunes sénégalais désespérés sont de plus en plus candidats à l’immigration clandestine.

La 1ère erreur de Sonko : la propagande

Ousmane Sonko ouvre les hostilités des Législatives dans une période qui précède l’ouverture de la campagne électorale. Ce qui est considéré comme une propagande interdite par l’article L.61 de la Loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Selon cet article ci-dessous, le Premier ministre ne devrait pas faire de manifestations ou de déclarations dans les 30 jours qui précèdent l ’ouverture de la campagne qui débute le 27 octobre et va prendre fin le 15 novembre.

Art.L.61 du code électoral : Durant les trente jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés…Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations.

Sonko demande des millions aux ministres et aux DG…un gros risque

Ousmane Sonko est l’homme des contradictions. Son parti accuse les dignitaires de l’ancien régime d’avoir détourné des milliards pour faire de la politique. Et aujourd’hui, c’est lui-même qui demande aux ministres et DG issus de son parti de décaisser de 100.000 FCFA à 5 millions FCFA. Ces ministres et DG doivent-ils puiser dans leurs économies ? Ont-ils ces moyens à leurs dispositions ? Et s’ils puisaient dans les budgets alloués à leurs départements ? Et que ferait un ministre ou un DG qui n’a pas cette somme ? Le risque de détournement de deniers public est élevé…

Sonko demande 1000 FCFA aux jeunes…un espoir perdu

Lors de son appel de fonds de campagne, Sonko demande aux jeunes militants et sympathisants de se cotiser à hauteur de 1000 francs CFA. Mais ces mêmes jeunes qui ont élu le candidat de Sonko à la présidentielle, l’ont fait pour avoir des solutions à leur problème. Les jeunes ont élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour leur trouver des emplois et empêcher l’immigration clandestine et non pour se cotiser encore pour avoir une majorité aux législatives. Le cri de cœur de ce jeune Sénégalais sur les propos du leader de Paster, Ousmane Sonko., est édifiant.

Les risques de blanchiment d’argent

Ousmane Sonko ne s’applique pas à lui-même ce qu’il veut imposer à l’opposition. Lors de sa sortie sur les réseaux sociaux, Sonko s’en prend à l’opposition sur l’origine de leur fonds de campagne : « certains dépensent des milliards pour battre campagne sans que personne ne puisse situer l’origine de ces fonds. C’est soit un blanchiment d’argent ou un détournement de deniers publics ». Et pourtant qui peut situer l’origine des fonds de PASTEF recueillis sur Kopar express ?

Figurez-vous que quelques minutes seulement après que le leader de la coalition Pastef a annoncé le démarrage d’une campagne de collecte de fonds en vue des élections législatives du 17 novembre prochain, les Sénégalais ont déjà contribué à hauteur de plus d’un million de nos francs. « Les compteurs explosent sur Kopar express comme si les Sénégalais n’attendaient que cette annonce de Ousmane Sonko. En seulement quelques heures, plus d’un million a été collecté par Pastef pour sa campagne électorale en vue des Législatives anticipées ». Qui peut vérifier l’origine licite des fonds recueillis par Kopar express pour le compte de PASTEF ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn