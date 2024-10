Pastef rate le grand retour de Sonko…sur les réseaux sociaux

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est déjà dans la campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Ousmane Sonko et son parti sont à la recherche d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Et les patriotes ne lésinent pas sur les moyens. Ils ont sorti tout leur arsenal de communication pour se lancer dans la course. Le Pastef essaie de rattraper le retard en communication accumulé dans les six (6) derniers mois qui ont marqué leur accession à la tête du pays.

Si le Pastef a réussi à s’imposer sur la scène politique, c’est grâce à sa stratégie de communication. Contrairement aux autres partis politiques, Pastef a très tôt su profiter des nouvelles technologies de l’information et de communication. C’est ainsi que les patriotes se sont rendus maîtres des réseaux sociaux lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Ils avaient réussi à museler tous les anti-Sonko. Toute personne qui critiquait le PROS (Président Ousmane Sonko) se retrouvait dans le viseur de la mafia du clic et du clac. Ce qui a poussé beaucoup d’intellectuels à éviter les débats publics.

Certains se sont tout bonnement rangés derrière Ousmane Sonko et ses partisans. Ce pour s’éviter les critiques. Malheureusement, Pastef n’a pas su profiter de cet outil. Il y’a eu trop de dérives venant de personnes se réclamant de ce parti. Certains ont même franchi la ligne en insultant des religieux. Ce qui a poussé une partie des sénégalais à s’éloigner de ce parti. Mais au soir du 25 mars 2024, 54% des électeurs ont décidé de porter à la tête du pays un membre de Pastef. Avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye et l’attente de la matérialisation des promesses, Ousmane Sonko a vu sa côte de popularité baisser sur les réseaux sociaux.

Entre colère et déception des sénégalais, le leader de Pastef n’a plus son audience des années passées. Avec la venue de Bougane sur la toile, les sénégalais ont une nouvelle attraction. Le leader de Gueum Sa Bopp aatire plus de visiteurs que l’actuel premier. Alors, Pastef essaie de renverser la tendance. Ce mercredi, ils ont lancé une grosse campagne sur les réseaux sociaux pour demander à leurs militants d’aller regarder le live de leur leader sur sa page Facebook. Un appel qui devait galvaniser les troupes pour cette prise de parole qui a eu lieu à 23 heures.

Mais tel n’a pas été le cas malgré les nombreux appels à suivre le discours sur la page de Ousmane Sonko, ce live n’a même pas atteint les 60.000 vues. Et pourtant quand l’opposant Ousmane Sonko prenait la parole, il arrivait à exploser les compteurs sur toutes les plateforme. Le PROS qui parlait du temps de Macky Sall, c’est tout le Sénégal qui était à l’arrêt. Chose que les patriotes ne peuvent plus avoir sur les réseaux sociaux. D’ailleurs c’est ce qui explique que certains directeurs généraux se transforment en répondeurs automatiques sur la toile. Il faut tout faire pour garder la main sur l’arme qui a fabriqué la Pastef.

Une tâche loin d’être facile. Une nouvelle opposition est en train d’utiliser les réseaux sociaux à son aise. Ces hommes et femmes utilisent les mêmes méthodes que Pastef. Et avec les vidéos VAR, ils réussissent à faire des dégâts dans les rangs des patriotes. Les anciennes vidéos du leader de Pastef se retournent contre lui. Sonko a parlé de tout et de tout le monde. Ces anciennes déclarations doivent coller avec ses nouvelles fonctions s’il veut garder intacte la confiance des sénégalais. Une confiance qui s’amincit de jour en jour.

Les sénégalais n’ont plus de temps à accorder au discours des politiciens. Ils ont porté à la tête du pays le parti qui leur a promis monts et merveilles. Ils attendent des solutions et non des discours. Ce boycott des derniers discours de Sonko doit faire réfléchir le nouveau régime. Et si Ousmane Sonko ne trouve pas le juste milieu pour reconquérir la confiance des Sénégalais, il aura du mal à avoir sa majorité absolue.

Les choses ne sont plus ce qu’elles étaient en 2021, 2022 et 2023. Plus personne ne peut endormir les sénégalais par de beaux discours. Comme quoi, Sonko a raté son grand retour sur les réseaux sociaux. Ce qui n’augure rien de bon pour les Législatives.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn