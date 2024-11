Pastef fuit le «vrai» débat…l’opposition tient l’argument qui dérange Sonko

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est à la quête d’une majorité. Ousmane Sonko sillonne le pays pour convaincre son électorat. Le leader du parti au pouvoir aborde tous les sujets qui lui passent pas la tête. Tout est bon pour avoir la majorité. Mais pour la nouvelle opposition, le patriote en chef fuit le véritable problème. Un problème qui semble déranger les tenants du pouvoir. S’ils ne clarifient pas leur position, ils pourraient avoir une grosse surprise au soir du 17 novembre 2024.

L’opposition tient le Pastef ! Depuis le début de la campagne, c’est Ousmane Sonko qui mène la danse. Le patriote en chef y va par tous les moyens. Entre accusations et menaces, Sonko ne s’arrête plus. De passage à Agnam, fief de Farba Ngom, Sonko avait lancé un message menaçant à l’ancien député de l’Alliance pour la République (APR). « J’ai entendu un gars qui fait le tour du département et distribue des mallettes d’argent. Je peux vous assurer une chose. Ça sera la dernière élection qu’il participera au Sénégal… », avait lancé la tête de liste de Pastef sans citer le nom du proche de Macky Sall.

Ces déclarations guerrières de Sonko font sensation chez ses souteneurs. Mais l’opposition a trouvé un excellent moyen pour contrer l’avancée de Sonko. Et c’est Bougane Gueye Dany qui touche la corde sensible. Depuis sa sortie de prison, le membre de la coalition Samm Sa Kaddu s’est radicalisé. Il tire à boulets rouges sur Sonko. «J’invite le Premier ministre Ousmane Sonko à dire dans les 24 h et publiquement s’il va criminaliser l’homosexualité une fois à l’Assemblée Nationale», avait lancé Bougane lors d’une conférence de presse.

Loin de s’en arrêter là, Bougane continue de mettre Sonko dos au mur. Lors d’une caravane de la coalition Samm Sa Kaddu dans le Cayor, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp a appelé les sénégalais à sanctionner le Pastef. À l’en croire, le patron de ce parti, depuis leur accession au pouvoir, ne cesse de recevoir des homosexuels. D’ailleurs, Ousmane Sonko tarde à relever le défi qu’il lui a lancé c’est-à-dire «prendre le risque d’en parler aux sénégalais». Comme quoi, cette question est la bête noire du parti au pouvoir qui peine toujours à clarifier ses positions.

Pourtant, la question de l’homosexualité était moins contraignante pour Ousmane Sonko et son parti lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Lors des législatives de 2022 Ousmane et les patriotes avaient choisi comme argument de campagne le thème de l’homosexualité au Sénégal. Malheureusement, depuis qu’ils sont au pouvoir, on nous parle de tolérance de ce phénomène qui est banni par toutes les religions relevées. Le nouveau parti au pouvoir est même allé jusqu’à inviter, dans la plus grande université du pays, un défenseur des causes LGBT.

« Depuis l’aube des temps jusqu’à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n’y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique », avait déclaré Sonko lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon. Si le fait « n’est pas accepté, il est toléré », avait précisé le patriote en chef. Une décision qui avait mis des associations comme Jamra dans tous leurs états. Ainsi, des opposants estiment que «chaque électeur doit pleinement prendre conscience de l’ampleur de cette atteinte insidieuse à notre dignité et à notre souveraineté morale. Une telle imposition est tout simplement inacceptable».

Comme quoi les déclarations de Ousmane Sonko lui tombent toujours dessus. Le patriote en chef avait déclaré qu’une fois au pouvoir, il allait criminaliser l’homosexualité. Un argument de campagne que la nouvelle opposition utilise contre le parti au pouvoir. Sur les réseaux sociaux, la question de l’homosexualité semblent tenir les sénégalais en haleine. D’où l’urgence pour l’actuel Premier ministre de clarifier la position de son gouvernement sur cette question d’intérêt national.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn