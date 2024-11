Sonko a sous-estimé l’opposition…Il aura moins de 100 députés et perd Dakar

Ousmane Sonko a lu « l’art de la guerre » de Sun Tzu. Pour avoir de l’avance sur ses adversaire, Sonko a des yeux et des oreilles partout. Il sait comment ses adversaires se comportent et comment les battre. Dans ses projections, Ousmane Sonko avait prévu d’avoir 150 députés sur 165 lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Mais selon des sources internes, le Pastef a revu ses estimations à la baisse et table sur une centaine de députés. Sonko a sous-estimé l’opposition qui risque de prendre le contrôle de la capitale, Dakar.

Ousmane Sonko pensait qu’il allait faire une bouchée de l’opposition. Il pensait bénéficier de l’emballement de la présidentielle pour faire un raz-de-marée aux élections Législatives. Mais à 08 jours de la présidentielle, tout semble se compliquer pour le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Sonko et ses partisans misaient sur une majorité écrasante de 150 députés sur 165. Sonko voulait laisser des miettes à une opposition qu’il ne respectait pas. Il pensait que l’opposition était encore sonnée par la présidentielle mais ils se trompe.

Sonko perd la capitale

Ousmane Sonko croyait que les opposants allaient le laisser dérouler tranquillement. Et que tout lui était permis. Mais les derniers développements donnent des sueurs froides à Pastef. Selon des sources internes, le leader de Pastef a fait ses propres estimations et les résultats sont amers pour sa formation. La capitale Dakar lui échappe et la tête de liste de Pastef à Dakar, Abass Fall est victime de ses derniers agissements. L’affaire de l’ASER et la réponse désagréable de Maïmouna Dièye en sa faveur vont peser sur le vote de la capitale. Pastef perd la capitale. La coalition Samm Sa Kaddu soutenue par l’inter coalition est donnée vainqueur à Dakar.

Sonko aura moins de 100 députés

Mais ce n’est pas la capitale perdue par Sonko qui fait mal. Ce qui le trouble, c’est l’estimation du nombre de députés de PASTEF. Selon leur propre sondage et leur estimation, Le PASTEF qui tablait sur 150 députés risque de ne même pas avoir 100 députés. Le PASTEF aura sa majorité. Mais une majorité comprise entre 90 et 100 députés.

L’opposition aura deux groupes parlementaires. Les coalitions Jamm Ak Njariñ de Amadou Ba et Samm sa Kaddu de Barthélémy Dias auront leur groupe parlementaires. Mais la coalition Takku Wallu de l’APR et du PDS risque d’être le grand perdant de cette élection du fait de la fuite en avant de la tête de liste, Macky Sall, qui a préféré rester au Maroc.

Sonko victime de ses déclarations

Ousmane Sonko ne devrait pas être surpris de ces nouvelles estimations qui ne correspondent pas aux attentes de PASTEF. Le leader de Pastef doit s’en prendre à lui-même. Depuis sa nomination au poste de premier ministre, il parle trop, accuse, attaque et humilie ses adversaires et les anciens dignitaires du régime. Il est le seul responsable de la chute de Pastef dans les sondages. Et les analystes politiques craignent encore une autre chute dans les 8 jours qui nous séparent des Législatives. Certaines de ses prises de parole risquent de desservir le PASTEF et donner des sueurs au président Bassirou Diomaye Faye.

Ousmane Sonko a sous-estimé le courage des opposants. Il a pris Amadou Ba pour un poltron et considéré Barthélémy Dias comme un traître qui n’oserait pas l’affronter. Et pis, il a négligé le seul opposant qui lui marque à la culotte, Bougane Gueye Dany. Ces trois opposants occupent le terrain et rognent chaque jour sur l’électorat de Sonko. A ce rythme, le Pastef risque de se retrouver avec une majorité relative. Et le leader de Pastef n’aura pas les coudées franches pour mener à bien ses réformes.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn