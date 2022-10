« Pastef reste une association privée qui ne saurait se substituer à l’Etat » (Khadim Ndiaye)

Nomination d’un chargé des questions de défense et de sécurité publique : PASTEF à la fois dans l’illegimité et l’illégalité d’une extrême gravité.

Les partis politiques y compris PASTEF sont des Associations privées dont les domaines de compétence et d’intervention sont strictement encadrés par la loi.

Parallèlement, dans une République, il existe des fonctions qui sont exclusivement du domaine de l’Etat .

Ainsi, en vertu de la notion de souveraineté interne, seul l’Etat détient le monopole de la contrainte organisée qui se déploie à travers les forces de défense et de sécurité (maintien de l’ordre, sécurisation des personnes et des biens, notamment ).

Par conséquent, toute appellation dans une organisation privée faisant allusion à ce rôle régalien de l’Etat est illégitime et illégale. C’est un acte de nature à créer des confusions dans les missions et les rôles entre l’Etat et les associations privées surtout lorsque ces dernières évoluent dans le domaine politique.

Tout au plus, dans ces organisations politiques, il a toujours existé des organes chargés de la sécurité qui ne peut s’appréhender que sous l’angle purement privé et non publique, dans le strict respect de la legalité.

Un telle orientation traduit l’entêtement de Ousmane SONKO à vouloir vaille que vaille traduire en acte, une pure invention de son subconscient qui fait de lui un Président de la République en dehors de toute réalité démocratique et républicaine.

Même si cela relève d’une volonté savamment entretenue de vouloir faire de la provocation et de la confusion, il n’en demeure pas moins que son parti PASTEF reste une association privée qui ne saurait se substituer à l ‘Etat dans l’exercice de ses fonctions régaliennes qui lui reviennent exclusivement.

A bon entendeur salut.

Khadim NDIAYE, Commissaire aux Enquêtes économiques, Responsable politique à Touba.