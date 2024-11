Pastef se révolte contre Barth…et relance le Gatsa Gatsa

Plus rien ne va entre le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et l’actuel maire Dakar ! Ousmane Sonko a publiquement déclaré la guerre à Barthélémy Dias. Les anciens amis risquent de se livrer à une bataille sanglante si rien n’est fait. Cette guéguerre entre opposition et pouvoir place le ministre de l’Intérieur dans une très mauvaise position. Jean-Baptiste Tine est désormais sur siége éjectable. Sonko et Cie réclament sa tête.

Les candidats aux élections législatives n’ont pas entendu le message du président Bassirou Diomaye Faye. De retour d’Arabie Saoudite et de la Turquie, le chef de l’Etat avait condamné les violences politiques lors de la campagne électorale. Diomaye, qui avait lancé un appel au calme, qualifiait les attaques verbales et physiques «d’inadmissibles». Le commandant en chef avait promis que les responsables répondraient de leurs actes devant la justice. Mais cela n’aura pas suffi pour calmer les ardeurs de certains fauteurs de troubles.

Entre le Pastef et une partie de l’opposition, on note des comportements qui frôlent l’animosité. La preuve, des commerçants du marché Sor de Saint-Louis ont été attaqués par des gardes rapprochés supposés appartenir à la coalition Samm Sa Kaddu. Dans la vidéo (ci-dessus), on voit des hommes encagoulés s’en prendre physiquement à ces commerçants. Le seul tort de ces personnes auraient été d’avoir scandé le nom de leur leader, Ousmane Sonko. Et aussi d’avoir brandi des pancartes à son effigie. Suffisant pour que les nervis leur fassent passer un sale quart d’heure.

Cette attaque a poussé le parti Pastef a réactivé le «Gatsa-Gatsa». Ousmane Sonko est le premier à se radicaliser. «À tous les patriotes du pays, Barthélemy DIAZ et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays. Notre parti a été agressé à Dakar, à Koungheul, à Saint Louis, à Louga, à Mbacké….Des plaintes ont été déposées, des preuves visuelles existent. À ce jour, zéro arrestation. Que chacune des agressions subie par PASTEF de leur part, depuis le début de la campagne, que chaque patriote qu’ils ont agressé et blessé, soit proportionnellement vengé. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte», voilà l’appel lancé par Sonko à ses partisans.

Un avis que partage ses partisans. Sur les réseaux sociaux, les patriotes sautent sur l’occasion pour préparer le «Gatsa-Gatsa». Responsable de la jeunesse de Pastef, Ngagne Demba Touré dira : «Oeil pour œil, dent pour dent. Nous n’allons pas rester les bras croisés ! Barthélemy Diaz et sa bande de voyous vont découvrir de quel bois nous-nous chauffons. Qu’ils se le tiennent pour dit: la campagne électorale, ce n’est pas la foire à la violence impunie. A tous les jeunes du parti, tenez-vous prêts ! Soit ils nous respectent, soit nous les écraserons tout bonnement».

Le Pastef est désormais prêt à «liquider» Barthélémy Dias. Mais le maire de Dakar n’est pas du genre à se laisser faire. Ce qui n’augure rien de bon pour le Sénégal qui pense encore ses plaies après les événements de 2021, 2022 et 2023. Une situation qui risque de coûter très cher à Jean-Baptiste Tine. Pour Sonko et ses partisans, le ministre de l’Intérieur a sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Beaucoup lui reprochent sa passivité. Sûrement, ces hommes et femmes voudraient qu’il joue le rôle de «l’apprenti dictateur».

Sur les réseaux sociaux, beaucoup réclament la tête de Jean-Baptiste Tine. Pour ces partisans de Sonko, si le premier ministre se révolte, c’est parce qu’il a échoué. La «République» des réseaux sociaux risque de pousser ce haut gradé de la gendarmerie nationale à la porte. Les patriotes semblent oublier qu’on est en période de campagne. Le premier ministre ne peut pas faire grand chose…face à leurs adversaires.

La loi électorale, en son article L117, interdit qu’un candidat soit poursuivi, recherché, arrêté ou détenu durant la campagne et jusqu’à la proclamation des résultats, pour des propos tenus où actes posés durant la campagne et se rattachant à elle. Alors virer Jean-Baptiste Tine ne règlerait pas la situation. Le ministre de l’Intérieur ne peut qu’encadrer les caravanes et faire en sorte qu’elles ne dégénèrent pas. Ce qui ne protège pas le premier flic du pays. La «République» des réseaux sociaux obtient le plus souvent ce qu’elle veut.

La dernière décision revient au Président Bassirou Diomaye Faye. Et rien ni personne ne devrait influencer ses décisions. Le Pastef doit se calmer et éviter le piège de la violence.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn