Les transhumants piégés…Sonko va tous les liquider après le 17

Ousmane Sonko est un politicien qui, pour atteindre ses objectifs, est prêt à faire toutes les concessions. En politique, Sonko ne dit jamais et il a accueilli tous les transhumants qui l’avaient combattu sous le régime de Macky Sall. Ceux qui ont qualifié Sonko de pire politicien radical et ceux qui l’ont accusé du présumé « viol » de Adji Sarr, sont tous les bienvenus au Partis PASTEF avant les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Mais à l’intérieur du Parti, des responsables préparent déjà le sort futur qui est réservé aux transhumants. Ils vivront les pires humiliations de leur vie de politicien.

Ousmane Sonko est un politicien rancunier qui sait s’occuper de ses ennemis. L’ancien ministre et ancien DG de la Lonase, Lat Diop, ne dira pas le contraire. Il paye déjà les frais de son adversité avec Sonko. Il est l’un des premiers dignitaires du régime de Macky Sall à atterrir dans les geôles du nouveau régime. Mais cela n’empêche pas les politiciens de transhumer vers le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Selon certains, ils vont vers Sonko pour éviter la prison. Et pour d’autres, ils y vont pour jouir des avantages du nouveau régime. Mais Sonko les met déjà en garde.

Ousmane Sonko n’est pas du tout tendre avec les transhumants qu’il a accueillis à bras ouverts : « Nous n’avons pas besoin de ces transhumants pour atteindre nos objectifs. Je ne suis allé vers personne lui demander de venir nous rejoindre. Personne ! Je suis d’avis, néanmoins, que le système, c’est les règles et non les personnes. C’est la raison pour laquelle nous pouvons accueillir ceux d’entre eux qui le désirent. Cela ne signifie pas que nous allons les prendre et les mettre au dessus de ceux qui étaient déjà là. Ils ne sont pas des transhumants car ici, chez nous, il n’y a rien à partager ».

Et Sonko est défendu par les patriotes qui n’aiment pas les transhumants accusés de venir prendre la place des patriotes d’origine. Serigne Cheikh Thioro Mbacké tête de liste de la coalition Pastef dans le département de Mbacké a fait une mise au point concernant les transhumants : « Que les choses soient claires : Ousmane Sonko n’a approché personne. Tous ceux qui ont transhumé l’ont fait de leur propre chef. Il n’a appelé personne ! D’ailleurs dans les listes aux Législatives, n’ont été investis que les authentiques patriotes, ceux qui ont été des premiers combats. Aucun transhumants ».

Il faut dire que les transhumants ne sont pas les bienvenus au PASTEF. On l’a remarqué lors de la pétition contre la nomination de l’ex APR Samba Ndiaye. Mais il n’est pas le seul concerné. Selon une source interne, tous les transhumants de première heure et de dernière heure seront tous virés après les Législatives. Cela voudrait dire que tous ceux qui ont rejoint PASTEF avant la présidentielle puis après la présidentielle, sont tous concernés. Ils sont tous menacés par l’aile dur de PASTEF qui demande leur limogeage.

Le Professeur Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du Président de la république, n’a rien à craindre. Il connaît Sonko et Diomaye depuis qu’ils étaient étudiants à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il va échapper à la sentence. Mais Lansana Gagny Sakho, Mame Boye Diao, Doura Baldé, Déthié Fall, Me Malick Sall, Adji Mergane Kanouté, Bara Gaye, Modou Ndiaye Rahma, Gallo Ba, Amath Diouf (membre fondateur de l’APR), Frank Daddy Diatta (UJTL PDS), Mamadou Thiaw (Maire de Tassette) Talla Diagne (Maire de Thiénaba), Serigne Fallou Fall (Maire de Ndieyene Sirakh) pour ne citer que ceux-là, seront victimes de Pastef après les Législatives.

Ousmane Sonko réserve aux transhumants des lendemains très difficiles. Politiquement, ces transhumants seront anéantis par des membres de Pastef dans leur bases politiques respectives. Et une fois cela accompli, Sonko signera leur mort politique. C’est le sort que leur réserve Sonko. Il les accueille aujourd’hui pour mieux les liquider demain. Le leader de Pastef veut étendre son parti sur tout le territoire en utilisant les transhumants.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn