Côte d’Ivoire : du matériel de guerre découvert près de la frontière du Burkina Faso

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2024, un matériel de guerre impressionnant a été découvert par la gendarmerie ivoirienne sur l’axe Nafoungolo, près de Diawala, dans l’extrême nord de la Côte d’Ivoire, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso.

D’après une note d’information du ministère de la Défense, les gendarmes en patrouille ont repéré deux individus transportant des colis suspects en direction de la frontière. Au moment de leur interception, les suspects ont abandonné leur chargement pour s’enfuir dans la végétation environnante. Après avoir sécurisé les lieux, les forces de l’ordre ont procédé à la fouille des colis abandonnés et ont découvert un matériel militaire.

Cette saisie survient dans un contexte de tensions récurrentes entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, marquées par des accusations mutuelles et des préoccupations sécuritaires dans les zones frontalières. En effet, les autorités burkinabé accusent souvent la Côte d’Ivoire de servir de point de repli à des éléments suspects visant à déstabiliser le Burkina Faso. Dans ce climat tendu, la découverte de cet arsenal met en évidence les défis sécuritaires de la région et la nécessité de renforcer la surveillance et la coopération transfrontalière.

Cette opération de la gendarmerie ivoirienne souligne l’importance des patrouilles et de la vigilance dans le cadre de la lutte contre les trafics d’armes et les activités illégales susceptibles de menacer la sécurité des populations.

Source A7