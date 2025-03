Pastef veut «liquider» AKS…un dossier de 45 milliards pour l’envoyer en prison

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue de traquer les dignitaires de l’ancien régime. Ousmane Sonko et ses partisans sont à fond dans la reddition des comptes. Après avoir envoyé en prison un ancien ministre, un ancien directeur général et un député, le régime est aux trousses d’un autre parlementaire. Qu’il le sache ou pas, Abdou Karim Sall (AKS) est dans le viseur de «l’armée de Pastef». Les patriotes veulent le voir s’expliquer sur une affaire qui coûte…45 milliards.

L’affaire du contrat d’armement de 45 milliards refait surface en pleine reddition des comptes ! Le député Babacar Ndiaye, membre de Pastef, a soumis, le 3 mars 2025, une demande de création d’une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce contrat signé avec le marchand d’armes nigérien Aboubakar Hima, dit Petit Boubé. Ce marché, censé équiper les agents des Eaux et Forêts ainsi que ceux des Parcs nationaux avec un arsenal militaire incluant des fusils d’assaut, munitions, véhicules pick-up, citernes, motos et drones, suscite de nombreuses interrogations.

« Les armes qu’il avait commandées sont des armes lourdes destinées à la guerre ou à des luttes contre le terrorisme, mais pas pour les Eaux et Forêts. De plus, il ne revient pas au ministre de l’Environnement de commander des armes, cela relève des Forces Armées. Et dans cette affaire, Abdou Karim l’a fait sans le consentement du ministre des Forces Armées, seule personne morale habilitée à commander des armes. Donc, nous avons besoin d’éclaircissements sur cette violation de compétences », a soutenu le parlementaire.

Babacar Ndiaye d’ajouter : « L’autre problème dans ce scandale, c’est que les Eaux et Forêts n’ont toujours pas vu la couleur de ces armes. Et la personne qui avait signé cette transaction commerciale d’achat d’armes est connue du milieu carcéral, car emprisonnée à maintes reprises. Donc comment livrer la sécurité de notre pays à un repris de justice ? ». A ces manquements, le député pense que « cette enquête parlementaire s’impose dans la logique du jub jubal jubanti pour que l’on sache où sont passés nos 45 milliards ».

Ousmane Sonko avait déjà donné le ton lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale. Prenant la parole pour apporter des réponses aux interpellations des députés, dont AKS, le Premier ministre n’y est pas allé avec diplomatie. S’adressant directement au député Abdou Karim Sall, il a déclaré « Sans l’immunité de votre mandat, vous auriez été convoqué, comme tous les membres de votre famille politique impliqués. Vous êtes les principaux responsables de cette situation que traverse actuellement le pays. D’ailleurs, je rappelle que vous étiez ministre de l’Environnement au moment de la commande des armes à 45 milliards pour ce département».

Cette sortie du leader de Pastef rappelle sa déclaration en pleine campagne électorale sur Farba Ngom. «J’ai entendu qu’une personne sillonne le département, mallette à la main, distribuant entre 50 et 80 millions. Je vous garantis que c’est la dernière élection à laquelle il prendra part», avait déclaré le patriote en chef à Agnam. Quelque temps après, le griot et défenseur de Macky Sall est envoyé en prison pour escroquerie et complicité. Il est guetté par de très lourdes peines.

Pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, c’est le même destin politique qui attend Abdou Karim Sall. Pastef va vouloir prendre sa revanche sur lui. Surtout que le maire de Mbao a eu l’outrecuidance de virer un conseiller municipal membre de Pastef. Alors, le parlementaire et ancien proche de Macky Sall devrait commencer à assurer ses arrières. Car les patriotes de Sonko sont sur ses traces. Faut dire que AKS est trop mal parti dans cette affaire. Selon des experts militaires, cet équipement dépasserait largement les besoins réels de ce corps, comme le souligne la lettre du député adressée au président de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, les équipements commandés n’ont jamais été livrés, et plusieurs observateurs estiment que le montant du contrat aurait été surévalué. Des spécialistes estiment qu’un tel achat n’aurait pas dû excéder 25 milliards FCFA, soulevant ainsi des doutes sur l’utilisation des 20 milliards restants. Autre point d’ombre : le fournisseur, Aboubakar Hima, fait l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par le Niger et le Nigeria. Cette collaboration alimente les suspicions, d’autant que le ministère des Forces Armées, seul compétent en matière d’acquisition d’armement sous le sceau du « Secret Défense », n’a pas été sollicité pour cet achat sensible.

Avec tout celà, Pastef peut facilement avoir la tête du maire de Mbao. Mais il ne sera pas seul. Car un autre ministre de Macky Sall avait aussi été cité dans cette affaire. En attendant d’en arriver là, on peut dire sans se tromper qu’AKS est assis sur 45 milliards de problèmes !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn