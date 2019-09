PDS: Les cadres ne veulent plus de Cheikh Seck

Dans le communiqué sanctionnant son assemblée générale de ce mercredi, la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) soutient avoir constaté «des actes de défiance contre le parti posés par les frères Cheikh Tidiane Seck (président), Abdoul Aziz Diop (secrétaire général), Sara Sall (1er vice-président) et Abdoulaye Ba Nguer (chargé de l’administration) de ladite structure». Le même texte ajoute que «l’assemblée générale a également remarqué l’organisation par ces derniers d’attaques répétées et médiatisées en collusion avec l’adversaire. Tout ceci dans le but de détruire le parti, jeter le discrédit sur les structures et organes internes et en même temps défier l’autorité du secrétaire général national».

Allant même plus loin, la Fncl soutient que ces quatre personnes se sont auto-exclues du Pds. Suffisant donc pour demander à la direction du parti d’en tirer les conséquences idoines. «La Fncl étant un organisme interne du parti, l’assemblée générale demande au secrétaire général national, de procéder aux nominations des président et secrétaire général».