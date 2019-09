Sénégal…pays de l’insécurité

Au Sénégal, il ne se passe plus un seul jour sans que les médias ne relatent un acte odieux, une agression, un accident ou un suicide. Bref, un crime ayant lieu quelque part et commis par un quelconque individu. Tantôt, c’est un viol, tantôt un accident ou alors une agression qui vire au drame. Des pratiques qui selon toute vraisemblance, n’ont jamais connues autant d’ampleur chez nous autres sénégalais.

Aucun père de famille, aucune mère de famille n’a l’esprit tranquille. Circulé les nuits est devenu un véritable danger au risque de se faire dépouiller voire même être tué pour de modique somme.

La criminalité est plus présente dans la banlieue dakaroise où il ne se passe pas un seul jour sans qu’un crime n’y soit noté. Mais la capitale sénégalaise n’est pas en reste avec ses lots d’agression qui se font même parfois en plein jours.

Les responsabilités dans ce phénomène qui gangrène la société sont partagées. D’un coté certains parents ont failli sur leur rôle. On n’élève pas un enfant, on l’éduque. Le manque d’éclairage public et adéquat semble être la principale cause. L’éclairage public fait défaut sur tout l’étendu du Sénégal. Conséquence : ces zones plongées dans le noir sont les refuges des malfaiteurs qui y dictent leur loi.

Les routes continuent de tuer

Les pertes humaines continuent sur nos routes où chaque jour de nombreux accident sont relayées par les médias. Les gens vivent dans la psychose de devoir prendre la route où des chauffeurs inconscients et des routes en très mauvaises état continuent de tuer en toute impunité.

L’Etat dépassé par le phénomène…

Les autorités étatiques de leur côté semblent dépassées par l’ampleur de l’insécurité grandissante au Sénégal. Malgré les nombreuses actions menées pour éradiquer le phénomène, le mal demeure toujours et les malfaiteurs continuent de dicter leur loi.

Aliou Ngom pour Xibaaru.sn