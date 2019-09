PDS Nioro réclame la sanction des éléments pathogènes du parti

FEDERATION DEPARTEMENTALE PDS DE NIORO DU RIP COMMUNIQUE Nous, responsables, militants, sympathisants et mouvements de soutien de la Fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais de Nioro du Rip, apprécions très positivement le remaniement du SEN du parti et l’inscrivons dans une perspective de rajeunissement des instances du parti et d’un engagement de reconquête du pouvoir. Nous en félicitons le frère Secrétaire Général National Me Abdoulaye WADE, pour avoir su décrypter les profondes aspirations militantes et exigences politiques actuelles, en vue de doter notre cher parti, d’une nouvelle direction à même de relever les défis politiques de l’heure, abréger la souffrances de nos compatriotes et servir d’alternative face à l’échec du régime de Macky Sall. Nous saluons à juste valeur la clairvoyance et vision politiques du Frère SGN, Maître Abdoulaye Wade qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la jeunesse aux plus hautes responsabilités, afin de lui permettre d’accroitre sa participation dans le processus de prise de décision aux niveaux local, national et mondial. La fédération départementale PDS de Nioro remercie le Frère SGN du PDS pour cette belle promotion des fils du Rip dans le nouveau Secrétariat exécutif national, avec la nomination des frères Lamine BA, Khadim Diallo et Mamadou Dème. Par conséquent, la fédération réaffirme son engagement auprès du Frère SGN, Maître Abdoulaye Wade et lui renouvelle sa totale confiance dans toutes les décisions qui engagent le parti et toutes situations impliquant les intérêts du PDS. La Fédération de Nioro prend acte des agissements fractionnistes de quelques militants regroupés autour d’un soi-disant courant politique suqqali Soppi et invite la direction du Parti à prendre toutes les dispositions réglementaires et disciplinaires pour sanctionner tous ceux qui rament à contrecourant des intérêts du parti, chercheraient à défier l’autorité du frère SGN et saper l’image du PDS au nom d’intérêts crypto personnels et en violation des textes du Parti. La fédération PDS se Nioro manifeste son soutien total au frère Secrétaire Général National et à toute son équipe et leur souhaite un plein succès dans l’exercice de cette mission de salut politique. La fédération PDS de Nioro réaffirme sa solidarité totale, sa fraternité et son soutien sans relâche au frère Karim Wade et s’engage à poursuivre le combat à ses côtés pour faire du Sénégal, un pays démocratiquement stable et économiquement prospère. La Fédération PDS de Nioro souhaite longue vie et santé de fer à notre grand bâtisseur et visionnaire Me Abdoulaye WADE pour ce qu’il a toujours fait pour notre département, notre pays le Sénégal et l’Afrique toute entière. Vive le Sénégal Vive le PDS Vive Maître Abdoulaye Wade Vive notre Candidat Karim Meïssa WADE.

Fait à Nioro du Rip, le 31 Août 2019