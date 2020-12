PDS : Un calendrier de rencontres mis en place pour…

Dans le cadre des opérations de placement et de vente des cartes lancées par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), le président de la commission nationale, Saliou Dieng, secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien, sur instruction du Secrétaire Général National (SGN), Me Abdoulaye WADE déroule un calendrier de rencontres avec toutes les structures verticales et les mouvements de soutien.