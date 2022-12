Penda Mbow compare Adji Sarr à un instrument entre les mains d’hommes politiques

L’affaire Sweet Beauty, qui lie la masseuse Adji Sarr et l’homme politique Ousmane Sonko, continue de défrayer la chronique. Cette fois-ci, c’est Penda Mbow qui évoque le sujet. Lors du lancement du mouvement « Demain Sénégal », la féministe Pr Penda Mbow a tranché cette affaire, prenant position en faveur du leader de Pastef. D’après elle, pour la première fois de l’histoire du Sénégal, on a vu une femme manipulée par des hommes politiques pour des intérêts purement politiques.

« Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal et dans les institutions, une femme est devenue un instrument entre les mains d’hommes politiques. Et cet instrument entre les mains d’hommes politiques est manipulé. On l’a transformée, non plus en tant que citoyenne, mais en tant qu’objet pour des objectifs purement politiques. Et c’est la plus grave forme de violence qu’on puisse exercer sur une femme« , a fustigé Pr Penda Mbow, repris par Senenews.