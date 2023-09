Perdu depuis six (6) ans…un chat retrouvé à plus de 1.000 km de chez lui

L’histoire fait partie de ces choses extraordinaires qui font du bien. La chatte Linette vient de retrouver son propriétaire qui l’avait perdue en 2017 ! À l’époque, la petite chatte avait été perdue en Savoie et a été retrouvée dans le Pas-de-Calais alors que sa famille habite désormais Antibes.

C’est cette semaine, dans le petit village d’Amettes, qu’une association locale de défense des animaux, « Le Petit Chat », est appelée. Une chatte semble perdue dans un jardin, mais n’a vraiment pas l’air sauvage. Les bénévoles de l’association vont la chercher, l’amènent au vétérinaire du coin qui découvre que l’animal est pucé et que son propriétaire vit… à plus de 1150 km de là.

Un coup de fil à Antibes et des cris de surprise et de bonheur plus tard, l’affaire est pliée : Linette, 8 ans, va retrouver sa vie d’antan. Qu’a-t-elle vécu ? Où ? Chez qui ? Comment a-t-elle fait pendant ces six années ? Seule Linette le sait, mais les chats sont toujours très discrets sur leur vie quotidienne. L’animal va être rapatrié sur la Côte d’Azur. Une association de cheminots devrait se charger d’organiser son voyage.

Source : France Bleu