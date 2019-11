Pétanque-2ème édition de l’Open de Dakar : Un budget de 50 millions dégagé

Dakar sera la capitale de la pétanque durant trois jours à compter de ce vendredi jusqu’au dimanche 17 novembre à l’hôtel Ngor Diarama. Les meilleurs boulistes du monde vont séjourner dans la capitale sénégalaise pour prendre part au plus grand tournoi de pétanque au monde.

Accompagnée par le ministère des Sports, le ministère du Tourisme et du transport aérien, du Cnoss et de l’Eiffage, la Fédération sénégalaise des sports boules compte faire de cette deuxième édition un grand événement sportif et culturel. Plusieurs pays de la sous-région sont attendus, sans compter la présence de sept champions du monde. Autant dire que la crème de la pétanque sera à l’honneur ce week-end.

” Cet Open est le plus grand tournoi de pétanque au monde. On ne donne pas beaucoup de choses dans les compétitions internationales alors qu’ici il y a 10 millions de FCFA à répartir. D’ailleurs, le vainqueur empoche 6.500.000. Et le budget pour cette édition est estimé à 50 millions FCFA“, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise des sports boules, Gassane Ezzedine qui a rencontré la presse ce jeudi.

Comme lors de la première édition, cet Open international de Dakar sur trois tableaux : triplettes choisies, tir de précision et coupe des nations.

Le jet de bouchon sera donné ce vendredi matin sous la présence effective du ministre des Sports, Matar Ba.

La grande finale aura lieu le dimanche après-midi. La triplette vainqueur va empocher 6.500.000 f, la finaliste se consolera avec une enveloppe de 3.250.000 f et les demi-finales toucheront 1.500.000f.

Pour ce qui est de la coupe des nations, l’équipe championne aura 1.000.000f, la malheureuse finaliste recevra 500.000 et 300.000 f pour les demi-finales.

En fin, concernant le tir de précision, le vainqueur va remporter 200.000f.