Maroc: 45 sénégalais en prison dont 2 pour meurtres et 18 cas de décès en mer signalés…

Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, Massamba Sarr, Consul Général du Sénégal au Maroc, donne les chiffres officiels révélant la situation des Sénégalais dans ce pays.

« Quand on fait la compilation des chiffres officiels que nous avons sur toutes ces années, pour les entrées et les sorties, nous avons régulièrement recensé au Consulat près de 58 000 personnes. Mais il faut ajouter aussi tous les gens qui ne viennent pas à nous et qui sont parfois plus nombreux. Donc, il faut compter, au bas mot, 100.000 Sénégalais actuellement présents dans toutes les villes du Maroc. Ils sont dans les villes comme Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger. Ils sont également à l’Est à Oujda et à Ouarzazate, au Sud à Dakhla et au Nord sur toute la zone côtière de la Méditerranée. La plus grande communauté de Sénégalais se trouve à Casablanca. Après, il y a Rabat, Marrakech et Fès. » a confié le Consul.

Les Sénégalais en Transit

« C’est ça qui est difficile, parce que ces gens-là ne nous disent pas tout. Ils viennent, descendent à l’aéroport ou prennent la frontière terrestre pour s’acheminer vers les villes côtières qui sont en face des villes espagnoles. Ils sont à « Laayoune», «Dakhla» pour ceux qui veulent aller aux Canaris. Il y en a qui sont à Tanger et dans toutes les villes du nord pour ceux qui veulent traverser la Méditerranée. Il y a l’immigration par l’Atlantique et par la Méditerranée. »

Les cas de décès en mer

« Il y a beaucoup de cas de décès en mer. Pas plus tard qu’il y a six mois, officiellement, on avait 18 cas signalés. Il y a eu un naufrage où il y a eu 9 cas en même temps. C’est cela qu’on nous a signalé. Mais il y a beaucoup de disparitions. Le Consulat est saisi régulièrement par des parents qui cherchent des gens que nous ne retrouvons pas.

Nous n’avons pas fait la compilation du nombre de personnes disparues et recherchées par leurs parents. Mais il y en a beaucoup. Il y en a qui, délibérément, ne donnent pas de leurs nouvelles. Donc, nous ne pouvons pas dire qu’ils sont portés disparus dans l’océan. Actuellement d’ailleurs, il y a trois cas de personnes portées disparues en mer. Ceux-là, on sait qu’ils ont embarqué. Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas retrouvé les corps. Nous ne pouvons pas dire qu’ils sont décédés ».

Des Sénégalais en prison

« Les chiffres varient. Je n’ai pas le chiffre exact présentement. Pour cette semaine seulement, il y a eu 5 libérations (de prisonniers sénégalais). Le nombre de prisonniers sénégalais peut tourner autour de 40 à 45 personnes, pour des délits différents. Il y a des personnes qui sont emprisonnées pour un ou deux mois. C’est souvent pour des délits mineurs, notamment pour tentative d’immigration, usurpation d’identité pour pouvoir franchir les frontières. Les délits graves, il n’y en a pas beaucoup. Il y a deux cas de meurtres et trois pour drogue. Les Sénégalais sont plutôt dans des affaires liées à l’escroquerie et aux tentatives d’immigration ».