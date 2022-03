Pierrette H. Fofana célèbre la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale

21 Mars, journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale

Le monde entier célèbre chaque année le 21 mars, afin de commémorer le massacre de Sharpeville (Afrique du sud) où la police a ouvert le feu sur des jeunes et tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’Apartheid. En proclamant la journée internationale en 1966, l’ONU engage la communauté internationale à redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination basée sur la «race», l’ethnie ou la couleur de la peau.

A cette occasion, le sommet anti-racisme aura lieu à Bruxelles le 21 mars 2022. À la suite du Plan d’action contre le racisme, la Commission Européenne a nommé pour la première fois de son histoire une Coordinatrice chargée de la mise en œuvre. Le but est de veiller à ce que les États membres tiennent compte de la législation de l’UE et au besoin l’adapte dans leur pays en renforçant les lois si cela est nécessaire, mais surtout adopte des plans d’actions pour lutter efficacement contre le racisme en Europe. Ces plans d’action devraient inclure tous les domaines où le racisme sévit ou prend diverses formes tels que le «contrôle au faciès », la violence policière etc.. en un mot toutes les formes de racisme structurel et institutionnel. Le sommet anti-racisme réunira des experts, des membres de la Diaspora et des organisations de jeunesse afin de débattre des problèmes du racisme qui sévissent dans de nombreux pays de l’Union européenne.

Le sommet anti-racisme est marquée cette année par les événements dramatiques que nous vivons: L’agression militaire en Ukraine et ses conséquences inéluctables. La guerre en Ukraine a montré le visage hideux du racisme. Ce conflit ne peut pas nous laisser silencieux. Dans ce climat de guerre nous sommes particulièrement préoccupés par la vague de racisme à laquelle sont confrontés les migrants et tout particulièrement ceux originaires du Maghreb, des pays d’Afrique, et du Moyen-Orient qui tentent également de fuir l’Ukraine et font l’objet d’une discrimination, voire racisme. Leurs témoignages ont été mis en doute ou considérés comme des «fake news».

Certains pays européens limitrophes de l’Ukraine ne les laisser pas traverser de la frontière et leur interdisent l’entrée dans leur pays en raison de la couleur de leur peau, de leur appartenance religieuse ou ethnique. De nombreux réfugiés végètent dans des caves ou bunker et ne peuvent pas quitter l’Ukraine.

Ouvrir un corridor humain et laisser passer les organisations humanitaires telles que la Croix Rouge, pour évacuer ces réfugiés serait faire preuve de solidarité et un acte humain envers les réfugiés, de la part des belligérants.

Tous les réfugiés doivent être considérés sur le même pied d’égalité. Il ne doit pas y avoir de hiérarchisation entre les réfugiés. Il est de notre devoir de nous mobiliser afin de faire halte au racisme partout dans le monde et combattre toutes formes de discriminations.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au Parlement européen

et co-présidente de l’intergroupe au parlement européen «Anti-Racism and Diversity Intergroup » (ARDI)