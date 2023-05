Pikine : Daouda Guèye et Cie libérés

Presque kidnappés dans les ruelles de Pikine et mis dans une fourgonnette comme de vulgaires voyous, le professeur de philosophie et chargé de la communication du mouvement Frapp France dégage, Daouda Guèye de Pikine, et compagnie n’ont pas duré entre les mains de leurs ravisseurs. En effet, ils ont été libérés hier dans l’après-midi, selon Le Témoin.

Une libération qui s’explique certainement par la manière avec laquelle ils ont été arrêtés. Une arrestation qui a été filmée et largement partagée en plus de la mise en sac de la chambre de ce citoyen modèle. Cette vidéo devenue virale a permis de connaître les méthodes peu orthodoxes des forces de sécurité.

Et pourtant beaucoup de détenus politiques qui croupissent actuellement en prison ont été ainsi arrêtés. Et n’eut été la vidéo, Daouda Guèye et compagnie allaient rallonger la liste de détenus politiques dans nos prisons.