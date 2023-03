Pikine : La jeunesse républicaine défend Macky Sall et attaque Ousmane Sonko

La jeunesse républicaine du département de Pikine, sous la présidence du Ministre Issakha Diop, a tenu une assemblée générale ce mardi 21 mars 2023 au siège du Parti dans la banlieue.

Ces jeunes apéristes se sont sévèrement attaqués à Ousmane Sonko, « qu’il accuse de vouloir déstabiliser le pays et ce dernier persiste dans la manipulation, le mensonge et la délation, en osant inviter la jeunesse à la désobéissance civile et au non-respect des lois et règlements en vigueur dans ce pays pour un ordre établi, cette jeunesse ne veut plus d’être taxée de malsaine, mais aspire à la paix et à la prospérité derrière le président Macky SAL avec ses multiples réalisations, l’appel à une insurrection ne passera pas », lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.

Issakha Diop et ses camarades jugent inadmissible que des actes de vandalisme et pillage puissent prospérer et rester impunis dans un pays de droit comme le Sénégal. « La Force doit rester à la loi », ont lancé à Ousmane Sonko et ses partisans.

Reveant sur les dernières manifestations enregistrées depuis le 16 mars, les jeunes ont exprimé toute leur indignation face aux scènes de pillages. « Ils se désolent de la situation de casses et de vols des biens d’honnêtes citoyens qui ont perdu beaucoup de biens matériels et présentons, à ce titre, nos condoléances aux familles des victimes », rajoute le communiqué. Pour faire face à ces comportements aux antipodes de nos valeurs, « la jeunesse républicaine du département s’engage à défendre avec véhémence la république et ceux qui l’incarnent.

Les jeunes de Pikine avec le Ministre Issakha Diop, ont décidé de s’ériger en bouclier du Président Macky Sall pour faire face à l’opposition. Ils annoncent la création « d’une unité de vigilance opérationnelle de 500 jeunes dans chaque commune du département ». Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, ces jeunes républicains ont muri un plan de bataille en trois étapes : une Grande Marche Falat Macky en 2024 avec une tournée Dokh Mbokk pour la remobilisation des militants du département ; un forum de la banlieue et un Ramadan Social pour appuyer en denrées alimentaires les familles vulnérables des 12 communes.

Pour conclure, la Jeunesse républicaine demande à l’état du Sénégal de continuer à assumer son rôle régalien de maintien de l’ordre public, de la sécurité et de faire respecter les lois et règlement en vigueur pour un Sénégal de paix et prospère.