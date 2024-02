Pirogue chavirée à Saint-Louis : La réaction du président Macky Sall

Une pirogue de migrants a chaviré ce mercredi au large de Saint-Louis, causant la mort d’une vingtaine de personnes. Après ce drame, le président Macky Sall a réagi et présenté ses condoléances aux familles éplorées. Il annone également un soutien aux familles des victimes.

« C’est avec une profonde tristesse que j’exprime ma compassion et ma solidarité, suite au tragique chavirement d’une pirogue au large de Saint Louis, ayant coûté la vie à une vingtaine de migrants. En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières accompagnent les familles et proches des victimes. Les autorités compétentes sont mobilisées pour leur apporter soutien et assistance. Que les âmes des défunts reposent en paix! », a écrit le chef de l’Etat sur X (anciennement Twitter).