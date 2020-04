Plus de 18 milliards de francs pour du Riz: Tahirou SARR fracasse les autorités sénégalaises et les libanais

L’État sénégalais a toujours enrichi les libanais du Sénégal et l’achat du riz pour la distribution des vivres le confirme. Nos autorités politiques ont toujours volé pour trouver des libanais comme prête-nom et assurance de commissions. Pourtant la situation actuelle du pays était même l’occasion pour eux d’offrir ce riz pour la bonne cause.

Dans aucun pays au monde la vente de bic, feutre, cahier, crayon, fromage, beurre, lait, chawarma n’a rendu milliardaire. Les libanais milliardaires du Sénégal sont les simples prête-noms des autorités étatiques voleuses depuis l’an 2000 jusqu’à nos jours. En vérité, ils couvrent les deals politiques avec certaines autorités qui ne font que voler l’argent public.

Raison pourquoi au Sénégal les libanais nous prennent pour des sous hommes, ils ne se mélangent jamais avec les Sénégalais, ils ne participent jamais au développement du Sénégal. Jamais un Hôpital, ni Dispensaire, ni Ambulance ni Vivre n’a été une fois donné en Solidarité au peuple sénégalais de la part de cette communauté. Jamais un sénégalais n’est devenu riche à travers un libanais. Au contraire…

Certains imbéciles émotionnels diront « mais ils sont sénégalais » mais Oui sauf que moi j’ajouterai des « sénégalais adoptés » vu qu’ils n’ont pas la paix chez eux au Liban et vivent isolés des sénégalais, ne se mélangeant avec personne. Malgré la religion musulmane qu’on partage avec une grande partie parmi eux ils ne prient même pas avec les sénégalais le vendredi. Se prenant comme des européens quand même ces derniers sont plus humains et socialisés et mélangés aux sénégalais qu’eux.

Toujours à ces imbéciles émotionnels qui apprécieront mes propos comme du racisme, reposez-vous. J’ai assez voyagé et assez de contacts étrangers pour ne pas être raciste. Allons y doucement et sûrement vers la révolution… 🙏🏿🇸🇳

TAHIROU SARR