Plus de 41 migrants disparus après un naufrage au large de la Libye

« Six personnes sont mortes en tombant à l’eau tandis que deux autres, ayant aperçu un bateau au loin, ont tenté de l’atteindre en nageant, et se sont noyées », précisent les organisations internationales.

Le navire marchand Vos Triton, présent à proximité, a finalement procédé au sauvetage des migrants mais « l’opération difficile et délicate » a entraîné un nouveau drame : une trentaine de personnes se sont noyées, ajoutent l’OIM et le HCR, portant le bilan à 41 morts.

Un seul corps a été retrouvé. Il a été remonté à bord du bateau commercial, où les rescapés lui ont rendu hommage lors d’une cérémonie improvisée à bord, a observé l’avion de reconnaissance de l’ONG Sea-Watch, le Moonbird.

Parmi les disparus, on compte trois enfants et quatre femmes, dont la mère d’un bébé qui se trouve actuellement en Italie. Les 77 rescapés ont tous été débarqués dans la péninsule italienne.

Sur Twitter, Sea-Watch s’indigne. « Une autre tragédie provoquée par la politique européenne qui laisse mourir les gens […] L’Europe retarde systématiquement les opérations de sauvetage et bloque les navires civils de sauvetage en mer. Lorsque les navires marchands font leur devoir et sauve les gens, ils sont laissés seuls. »

Selon l’OIM, 170 personnes sont mortes en mer Méditerranée depuis le début de l’année. « Le fait que les réfugiés et migrants poursuivent leurs tentatives désespérées de rejoindre l’Europe en passant par la Méditerranée centrale représente la preuve de la nécessité d’un effort international immédiat pour offrir à ces derniers une alternative valable », insistent l’OIM et le HCR, qui précisent qu’entre le 1er janvier et le 21 février, plus de 3 800 migrants sont arrivés en Italie par la mer, dont 2 527 partis des côtes libyennes.

