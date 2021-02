Plus de 6000 personnes interpellées pour violation du Couvre-feu

Les forces de police ont interpellé et arrêté plus de 6000 personnes pour violation du couvre-feu en vigueur entre 21h 5h du matin conformément aux dispositions prise par le Gouvernement. Ces personnes ont été arrêtées entre le 6 janvier et le 3 février entre Dakar et Thiès, rapporte la Rfm dans son édition de ce jeudi.

Depuis le début de la deuxième vague de contamination du coronavirus, la mesure d’instauration du couvre-feu ne concerne que les deux (2) régions, en raison de la forte propagation.