Ousmane Sonko accuse la Police de l’espionner

Ousmane Sonko, lors de son face à face avec la presse, a révélé qu’il a eu aujourd’hui, juste avant sa déclaration, avec la police. Selon le leader de Pastef des personnes à bord d’une camionnette était entrain de l’espionner.

« Depuis quelques jours, une camionnette a été détectée devant mon domicile et avec deux hommes qui faisaient des navettes et se permettaient de prendre des photos et des films de ma demeure. Ces messieurs ont été interpellés ce matin. Il y a eu un incident entre eux et notre sécurité. Ce que nous avons découvert comme matériels électroniques et de surveillance dans cette camionnette dépasse l’entendement », révèle Sonko.

Qui rajoute : « au cours de ces échauffourées, des objets ont été laissés en place. Nous avons fait constater par voie d’huissier. Et la police a déployé un dispositif tentant d’arrêter certains éléments de ma sécurité rapprochée et exigeant que certains matériels leurs soient restitués. Jusqu’au moment où on sortait pour venir à cette conférence de presse, ils ont fait blocus pour dire que le convoi ne sortirait pas de la cité », renchérit le député.