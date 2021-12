Poste PM : deux clans complotent contre les hommes de Macky

L’annonce du retour du Poste de PM a aiguisé les appetits des différentes chapelles politiques qui s’affairent autour du président de la République. Chaque camp veut monter en puissance en faisant de son poulain le prochain numéro un du gouvernement. Et les coups bas et sortilèges contre les adversaires ne manquent pas. Principalement contre deux challengers dont les noms sont très cités comme probable futur premier ministre du Sénégal.

Mahammed Boun Abdallah Dionne, dernier premier ministre du sénégal en 2019 et Amadou Ba ancien ministre des affaires etrangères sont les plus chuchotés au poste de premier ministre. Mais ils sont aussi les plus combattus en coulisse par deux clans qui se sont unis pour faire main basse sur l’entourage du président. Le parti rewmi qui monte en puissance et qui espère voir leur mentor devenir le chef du gouvernement…et les faucons du palais qui ne veulent ni voir un Amadou Ba qu’ils ont combattu ni un Mahammmed Dionne, ce baye fall du Président, devenir le prochain PM…

L’association des faucons du palais et du clan de Rewmi est devenue une force au sein de la République. La montée en puissance de Yankhoba Diatara auprès de Macky Sall est un signe perceptible de la puissance de Idrissa Seck dans le dispositif de l’exécutif. Macky est le chef mais Idrissa seck n’est pas petit ; et les faucons veulent utiliser la force du Rewmi pour empêcher le retour de Mahammed Boun Abdallah Dionne ou Amadou Ba, ce qui pourrait sonner la fin de leur manège au palais.

Ceux qui avaient démasqué Idrissa Seck en 2004 avec son coup d’état rampant sous Wade sont aujourd’hui ceux-là mêmes qui s’allient avec lui pour être une force incontournable au palais et dans la mouvance présidentielle. Et depuis l’annonce du retour du poste du poste de Pm, les nouveaux alliés sont sur le qui-vive. Avoir le poste de Pm pour un membre du rewmi ou pour un des cadres de la task force Républicaine contrôlée par un des faucons. Tous sauf…Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne…

La vieille garde de Macky Sall est combattue par la nouvelle alliance des ennemis d’hier ; la mise à l’écart de Mimi Touré aux locales, la tentative d’élimination politique d’Amadou Ba et les dénigrements récurrents sur la santé de Mahammed Boun Abdallah Dionne sont les œuvres des faucons et de Rewmi. Et Yankhoba Diattara, le suppôt du vizir Idrissa Seck, est l’homme des sales besognes et concepteur des « Espaces Sénégal Services » qui abritent les pôles emploi des jeunes dans 45 départements du Sénégal.

Ces nouveaux foyers d’embauche des jeunes sont les pépinières des faucons et du Rewmi qui les utilisent comme des incubateurs politiques. Et aujourd’hui les jeunes du parti de Idrissa Seck sont casés partout à travers le Sénégal. Mais cette ascension du parti orange risque d’être perturbée avec l’arrivée d’un premier ministre (PM) comme Mahammed Boun Abdallah Dionne ou Amadou Ba. Tous leurs efforts de contrôler la mouvance présidentielle risquent d’être vains.

L’objectif principal des faucons et de Rewmi est de faire de Idrissa Seck, le prochain premier ministre (PM) de Macky Sall. Et selon plusieurs sources, l’actuel président du Conseil économique social et environnemental (CESE) a de fortes chances d’accéder à sa station « la primature » d’où il a été défenestré un 21 avril 2004 après avoir été dénoncé par le faucon en chef du palais de Wade qui est toujours en fonction dans le palais de Macky Sall…

