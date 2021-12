Le Pastef est fini…Sonko attaque ses partisans

Le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) est en train de devenir comme ces partis qui gangrènent l’espace politique sénégalais. Pour accéder au fauteuil présidentiel, Ousmane Sonko et ses partisans sont devenus des éléments inconditionnels du système qu’ils combattaient. Sur internet, les patriotes deviennent de véritables « terroristes » qui tirent sur tout. Leur fougue de jeunesse les ont menés à se rebeller après les investitures pour les élections locales du 23 janvier. Maintenant le député veut canaliser ses ouailles. Mais en se lançant dans ce chantier Sonko entame un combat qui pourrait le mener à sa perte.

Ousmane Sonko est décidé, il veut de la discipline dans son parti. « On a remarqué au sein du parti des frustrés qui n’ont pas été investis étaler leur mécontentement sur l’espace public, alors que l’essentiel c’est le projet. (…) C’est la première fois que nous allons à des élections locales. Ce que j’ai vu au sein du parti, je ne l’ai remarqué nulle part dans des autres coalitions, encore moins dans les autres partis : PDS, AFP, APR… C’est une mauvaise image que nous donnons à l’opinion qui ne colle pas aux valeurs et principes du parti », dénonce le leader de Pastef.

Les Patriotes se perdent dans leurs projets. A force de vouloir chasser Macky Sall du pouvoir, ils se sont perdus en chemin. Même pas arrivé au pouvoir, ils terrorisent tout le monde. Mais ce jeune parti est à l’image de son leader. Depuis son avènement, beaucoup de jeunes sont devenus paranos comme Ousmane Sonko. Leur arrogance est en train de les perdre.

Les Sonko-boys sont incohérents car ils cautionnent ce qu’ils dénoncent de l’autre côté. Sonko et ses partisans n’aiment pas la contradiction. Ils veulent toujours avoir raison et n’acceptent jamais la position des autres. Une chose que le député accusé de viol veut enlever. Mais s’il n’avait pas permis à Me Abdoulaye Tall de se présenter pour les locales à Mbour, aucun point de discorde n’aurait eu au sein son parti.

Ousmane Sonko par manque d’expérience politique se permet de critiquer publiquement ses partisans et montrer qu’il n’aura pas la capacité de canaliser ses militants une fois au pouvoir. Mais une personne qui ne peut pas contrôler son parti aura du mal à gérer un pays comme le Sénégal. Et si Sonko fait autant de bruit, c’est qu’il reconnaît enfin que son système ne gagnera jamais des élections. Non seulement cela entraînerait la chute de Yewwi Askan Wi pour les locales mais aussi celle de Pastef.

Ousmane Sonko s’est tiré une balle depuis l’éclatement de l’affaire « Sweet Beauty » dans lequel il est accusé de viol par la jeunes masseuse Adji Sarr. Si son parti se lance dans une guerre de positionnement, alors Pastef finira comme tous les autres partis. Malheureusement c’est Sonko qui en fera les frais, sa carrière tournerait très court. Avec les événements du mois de mars, Sonko sombrera si les Patriotes veulent faire la même chose que les gens du système qu’ils combattaient.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru